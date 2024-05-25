 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Столтенберг подтвердил намерение НАТО не отправлять войска на Украину

Генсек Столтенберг подтвердил намерение НАТО не отправлять войска на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине

НАТО не будет направлять наземные войска на Украину, заявил в интервью The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не превратим это в полномасштабный конфликт [между альянсом и Россией]», — сказал он.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка войск на Украину «упоминалась среди вариантов» действий Запада в контексте конфликта, но по этому поводу не было «консенсуса». После слов Макрона многие западные политики поспешили опровергнуть подобные намерения, среди них был, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в некоторых странах не отвергали идею Макрона: так, в мае в Эстонии сообщили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях.

Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину
Политика
Клаус Йоханнис

Позднее французский президент еще не раз высказывался на эту тему. В начале мая он назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы Украины, «чего сегодня нет».

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отмечал, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом будет неизбежен. Отправка западных войск будет чревата «очень негативными» и даже «непоправимыми последствиями», предупреждал он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Йенс Столтенберг НАТО Украина
Материалы по теме
NYT узнала о приближении НАТО к решению об отправке войск на Украину
Политика
В Эстонии допустили отправку войск на Украину для «тыловых задач»
Политика
Кремль объяснил планы ЕС об отправке войск риском «полного обвала» Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Депутаты Чечни поддержали назначение Даудова на новую должность Политика, 00:42
Шеф Пентагона передаст полномочия заместителю на время плановой процедуры Политика, 00:14
NBC узнал об опасениях США перед «октябрьским сюрпризом» от КНДР Политика, 00:10
Столтенберг подтвердил намерение НАТО не отправлять войска на Украину Политика, 00:07
Увидит ли Россия нового чемпиона. Что важно знать о финальном туре РПЛ Спорт, 00:01
Минэк проведет эксперимент по дистанционному наблюдению за беременными Технологии и медиа, 00:00
Генсек НАТО призвал разрешить Украине бить по России западным оружием Политика, 00:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Власти прокомментировали задержание вице-губернатора Краснодарского края Политика, 24 мая, 23:52
Захарова назвала саммит по миру на Украине «очередным надуваловом» Политика, 24 мая, 23:39
Зеленский сообщил о получении «столь необходимых» дальнобойных ракет Политика, 24 мая, 23:20
На Запорожской АЭС не увидели рисков из-за сброса воды с ДнепроГЭС Политика, 24 мая, 23:17
«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова Общество, 24 мая, 23:14
Голикова обсудила с профсоюзами введение дифференцированной шкалы НДФЛ Экономика, 24 мая, 23:09
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T Политика, 24 мая, 23:08