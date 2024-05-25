Столтенберг подтвердил намерение НАТО не отправлять войска на Украину

НАТО не будет направлять наземные войска на Украину, заявил в интервью The Economist генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО на Украину, потому что наша цель… была двоякой: поддержать Украину, как мы это делаем, но также гарантировать, что мы не превратим это в полномасштабный конфликт [между альянсом и Россией]», — сказал он.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что отправка войск на Украину «упоминалась среди вариантов» действий Запада в контексте конфликта, но по этому поводу не было «консенсуса». После слов Макрона многие западные политики поспешили опровергнуть подобные намерения, среди них был, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но в некоторых странах не отвергали идею Макрона: так, в мае в Эстонии сообщили, что рассматривают возможность отправки войск на запад Украины для тылового обеспечения ВСУ, без прямого участия в боевых действиях.

Позднее французский президент еще не раз высказывался на эту тему. В начале мая он назвал в числе условий для отправки войск прорыв Россией линии фронта или поступление соответствующей просьбы Украины, «чего сегодня нет».

Украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Киев поддерживает инициативу об отправке западных войск в страну, если такие предложения поступят. Он отмечал, что иностранные военные могли бы тренировать бойцов ВСУ и помогать с ремонтом техники.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, в случае появления военных стран НАТО на территории Украины конфликт России с альянсом будет неизбежен. Отправка западных войск будет чревата «очень негативными» и даже «непоправимыми последствиями», предупреждал он.