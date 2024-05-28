 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Польша не исключила отправку войск на Украину

Глава МИД Польши Сикорский не исключил отправку войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Польши отметил, что уже был на Украине и дошел до зоны тяжелых боев. Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с НАТО, если войска государств — членов организации появятся в стране
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В МИД Польши не исключили появление ее войск на Украине. С такой позицией выступил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть [президент России Владимир] Путин догадается, что мы будем делать», — ответил глава МИДа на вопрос, отправил ли бы он войска на Украину.

Сикорский добавил, что уже был на Украине с женой и сыном. «Доставляя помощь, мы дошли до Харькова, затем до Бахмута (Артемовска. — РБК), до зоны тяжелых боев», — уточнил он.

Премьер Польши назвал позорными слова Сикорского о разделе Украины
Политика
Радослав Сикорский

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что западные страны не должны исключать отправку войск на Украину. Он уточнил, что украинская сторона должна сама попросить об этом, но на сегодняшний день такой просьбы нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не собирается посылать в страну свои силы. США, Германия и Испания исключили появление своих военных на Украине, поскольку это будет означать начало войны НАТО с Россией.

Российские власти часто сообщают о присутствии иностранных наемников в зоне военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не изменит хода военной операции. Комментируя слова французского лидера, в Кремле уточнили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Последней западные страны помогают сейчас финансово и поставками вооружений и боеприпасов. Россия осуждает эту поддержку.

В начале мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко допустил обращение к странам Евросоюза относительно отправки войск, если вооруженные силы Украины не справятся с продвижением российской армии. За месяц Вооруженные силы России взяли под контроль более десяти населенных пунктов в Харьковской области.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Авторы
Теги
Мир Ландау
Польша Радослав Сикорский Украина войска
Материалы по теме
Захарова пообещала заставить Польшу пожалеть из-за мер против дипломатов
Политика
Spiegel узнал условия отправки войск на Украину Прибалтикой и Польшей
Политика
Медведев ответил Польше предупреждением о «доле радиоактивного пепла»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
Футболист «Спартака» вошел в состав сборной Сербии на Евро-2024 Спорт, 11:27
Чистый воздух: как улучшается экология в промышленных городах Национальные проекты, 11:23
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за дипфейки Политика, 11:21
Зюганов назвал дату выступления Путина на ПМЭФ-2024 Политика, 11:18
Власти ЕС обсудят снятие запрета с Украины для ударов по России Политика, 11:18
«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком клуба НХЛ Спорт, 11:15
Аналитики назвали самые доступные по цене новостройки Старой Москвы Недвижимость, 11:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Белгородской области на дорогах поставили знаки «Опасность БПЛА» Политика, 11:13
Глава Минцифры заявил о планах взимать сбор с бизнеса за иностранный софт Бизнес, 11:12
Как обменять акции Yandex N.V.: инструкция для тех, кто покупал в России Инвестиции, 11:12
Польша не исключила отправку войск на Украину Политика, 11:11
Как эффективно организовать процесс внедрения ПО в компании РБК и Сфера, 11:10
Сооснователь ClubFirst: «Бизнесменам важна поддерживающая среда» Отрасли, 11:03
У самолетов Boeing нашли новый дефект. Почему авиагигант на грани краха Pro, 11:01