Польша не исключила отправку войск на Украину

Глава МИД Польши отметил, что уже был на Украине и дошел до зоны тяжелых боев. Кремль предупреждал о неизбежности конфликта с НАТО, если войска государств — членов организации появятся в стране

Радослав Сикорский (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В МИД Польши не исключили появление ее войск на Украине. С такой позицией выступил министр иностранных дел Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

«Мы не должны исключать ни один вариант. Пусть [президент России Владимир] Путин догадается, что мы будем делать», — ответил глава МИДа на вопрос, отправил ли бы он войска на Украину.

Сикорский добавил, что уже был на Украине с женой и сыном. «Доставляя помощь, мы дошли до Харькова, затем до Бахмута (Артемовска. — РБК), до зоны тяжелых боев», — уточнил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что западные страны не должны исключать отправку войск на Украину. Он уточнил, что украинская сторона должна сама попросить об этом, но на сегодняшний день такой просьбы нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не собирается посылать в страну свои силы. США, Германия и Испания исключили появление своих военных на Украине, поскольку это будет означать начало войны НАТО с Россией.

Российские власти часто сообщают о присутствии иностранных наемников в зоне военной операции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это не изменит хода военной операции. Комментируя слова французского лидера, в Кремле уточнили, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины. Последней западные страны помогают сейчас финансово и поставками вооружений и боеприпасов. Россия осуждает эту поддержку.

В начале мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко допустил обращение к странам Евросоюза относительно отправки войск, если вооруженные силы Украины не справятся с продвижением российской армии. За месяц Вооруженные силы России взяли под контроль более десяти населенных пунктов в Харьковской области.