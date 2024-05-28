Может ли удар по Рафаху привести к международным санкциям против Израиля Евросоюз обсуждает их, а Белый дом размышляет над прекращением поставок оружия

На Израиль обрушился шквал международного критики из-за удара по Рафаху, который привел к многочисленным жертвам в лагере беженцев. В ЕС начали обсуждать санкции, в США — прекращение поддержки союзника. Подробнее — в статье РБК

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Утром 28 мая израильские танки были замечены в самом центре Рафаха, вблизи мечети аль-Авда, сообщило Reuters. Согласно репортажу агентства, ночью этот населенный пункт, который Израиль называет «последним оплотом» ХАМАС, подвергся одной из самых интенсивных воздушных бомбардировок с октября прошлого года. По данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), около 1 млн из почти 1,5 млн человек, прежде находившихся в Рафахе, покинули его из-за интенсификации боевых действий.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) увеличивает натиск на Рафах вопреки растущему международному негодованию, которое распалил авиаудар, унесший жизни десятков мирных жителей. Израильские власти назвали происшествие «трагической случайностью»; при этом в Евросоюзе допустили введение санкций против еврейского государства, а США рассматривают возможность прекращения военных поставок ближневосточному союзнику.

Что известно об авиаударе по Рафаху

Авиаудар, после которого на Израиль обрушилась волна международной критики, был нанесен ночью 26 мая. Однако его масштабы и количество жертв стали известны лишь в последующие дни. По последним данным палестинского Минздрава, не менее 45 человек погибли, десяткам других понадобилась медицинская помощь из-за полученных ожогов, переломов и ранений осколками. Большая часть погибших и пострадавших — мирные жители, включая по меньшей мере 12 женщин и восьмерых детей.

Как утверждают израильские власти, целью авиаудара были два высокопоставленных боевика ХАМАС — Ясин Рабиа и Халед Нагар, которые «убивали израильских солдат и граждан, организовывали и руководили террористическими атаками на мирных жителей и солдат в районе Иудеи и Самарии». Сам удар должен был иметь точечный характер: с израильского истребителя были сброшены «два боеприпаса с уменьшенной боеголовкой». Утверждается, что при принятии решения ЦАХАЛ опиралась на разведывательные данные, на основании которых «был сделан вывод о том, что ущерба непричастным причинено не будет».

Тем не менее удар вызвал сильный пожар в палаточном городке, где находились мирные жители. Как заявил Associated Press очевидец Мохаммед Абуасса, из огня извлекали тела людей «в немыслимом состоянии». «Мы вытаскивали детей, которые были разорваны на куски. Мы вытаскивали молодых и пожилых людей. Пожар в лагере был невообразимым», — рассказал он. Авиаудар стал одним из наиболее смертоносных с начала боевых действий в секторе Газа, а суммарное число погибших в палестинском эксклаве за весь период войны, по данным местного Минздрава, превысило 36 тыс. человек.

«Несмотря на все наши усилия, направленные на то, чтобы не причинить вреда ни в чем не повинным гражданским лицам, прошлой ночью произошла трагическая случайность. Мы расследуем инцидент и получим заключение, потому что такова наша политика», — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в кнессете 27 мая. В тот же день генеральный военный прокурор Ифат Томер-Йерушалми поручил аппарату по установлению фактов Генштаба ЦАХАЛ провести соответствующее расследование. Израильские власти подчеркивают, что это ведомство обладает полной независимостью от армии и правительства.

Израильские власти также сообщили США, что, согласно их предварительным выводам, один из обломков боеприпаса попал в топливный бак, находившийся в 100 м от цели, что привело к пожару в палаточном городке, сообщает ABC со ссылкой на неназванного американского чиновника. При этом офис израильского премьера уже частично возложил ответственность за случившееся на ХАМАС, подчеркнув, что группировка использует гражданское население в качестве «живого щита». «В ходе операции в Газе ежедневно выясняется, что террористы намеренно прикрываются гражданским населением и используют гражданские объекты, такие как школы, больницы и мечети, для сокрытия тоннелей, оружейных складов и ракетных пусковых установок», — говорится в заявлении канцелярии израильского премьера.

Как отреагировало международное сообщество

27 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил действия израильской армии в Рафахе, подчеркнув, что жертвами воскресного авиаудара стали «десятки ни в чем не повинных мирных жителей, которые всего лишь искали убежища от этого смертоносного конфликта». «Этот ужас должен прекратиться», — подчеркнул он.

Еще более яркой была реакция его заместителя Мартина Гриффитса. Тот напомнил, что ООН уже не раз предупреждала: в секторе Газа не осталось «безопасных мест», а операция в Рафахе приведет к «бойне». «Было ли это нападение военным преступлением или «трагической ошибкой», для жителей Газы не имеет значения. То, что произошло прошлой ночью, было последним в череде подобных злодеяний — и, возможно, самым жестоким. Называть это «ошибкой» — значит ничего не говорить ни о погибших, ни о скорбящих, ни о тех, кто пытается спасти жизни», — заявил Гриффитс 27 мая. Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что Рафах стал «адом на земле».

Действия Израиля осудили его соседи по региону, включая Катар, который выступает в качестве одного из международных посредников в переговорах с ХАМАС; по запросу Алжира вечером 28 мая состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Европа также не осталась в стороне. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил возмущение в связи с израильским ударом по Рафаху и призвал к прекращению всех боевых операций в населенному пункте и перемирию. МИД Германии заявил, что «изображения обугленных тел, включая детей, после авиаудара в Рафахе невыносимы», и призвал ЦАХАЛ к быстрому расследованию всех обстоятельств произошедшего.

С аналогичным требованием выступил 28 мая и глава внешнеполитического ведомства Великобритании Дэвид Кэмерон. «Нам срочно нужна сделка по освобождению заложников и поставкам [гуманитарной] помощи, а также пауза в боевых действиях, которая позволила бы работать над установлением долгосрочного устойчивого режима прекращения огня», — добавил он.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель также «самым решительным образом» осудил воскресный авиаудар по Рафаху. «В Газе нет безопасного места. Эти нападения должны быть немедленно прекращены», — написал он в соцсети X 27 мая. А на прошедшей в тот же день в Брюсселе встрече глав МИД Евросоюза впервые обсуждалась возможность введения санкций против Израиля в случае нарушения международного гуманитарного права, сообщил глава внешнеполитического ведомства Ирландии Михол Мартин.

При этом 24 мая Международный суд ООН, где рассматривается иск ЮАР против Израиля в связи с возможным геноцидом в секторе Газа, постановил, что ЦАХАЛ должна незамедлительно прекратить военную операцию в Рафахе. По словам Мартина, в совете МИД ЕС звучат голоса, призывающие к «подходу, основанному на санкциях», в случае несоблюдения Израилем вердикта суда в Гааге, хотя консенсуса пока нет. «Но есть большая обеспокоенность <...> среди государств-членов в связи с очевидной ситуацией, когда Международный суд вынес решение, вынес временные постановления, а ЕС всегда поддерживал независимость этого суда и необходимость того, чтобы страны соблюдали его», — добавил он.

28 мая три европейские страны — Ирландия, Испания и Норвегия — официально признали Палестину в качестве независимого государства. Правительство Словении сообщило, что также рассматривает подобный шаг.

Как авиаудар по Рафаху скажется на поддержке США

Действия ЦАХАЛ встревожили и ближайшего союзника Израиля — Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден пока не сделал никаких заявлений по этому поводу, однако официальный представитель Совета национальной безопасности назвал последствия удара по Рафаху «душераздирающими». «Израиль имеет право преследовать ХАМАС, и мы понимаем, что в результате этого удара погибли два высокопоставленных террориста ХАМАСА, которые несут ответственность за нападения на израильских гражданских лиц. Но, как мы уже ясно дали понять, Израиль должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — заявил он.

Поддержка ближневосточного союзника становится все большим политическим риском для Байдена, которому через считанные месяцы предстоит вновь схватиться с Дональдом Трампом за Белый дом, отмечает The Wall Street Journal. События в секторе Газа расколи Демократическую партию — и ее электорат — на два лагеря. Пока умеренные демократы продолжают симпатизировать Израилю, представители более левого крыла считают, что Байден поощряет «аморальное поведение» своего союзника. Десятки американских вузов охвачены пропалестинскими акциями.

Одна из главных оппонентов Израиля в Демпартии, конгрессвумен израильского происхождения Рашида Тлаиб заявила, что удар, унесший десятки жизней в Рафахе, был преднамеренным. «Вы не можете случайно убивать огромное количество детей и их семей снова и снова, а потом говорить: «Это была ошибка», — написала она в соцсети X.

Продолжение конфликта в Газе может серьезно сказаться на электоральных шансах Байдена в семи «колеблющихся штатах» (Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина и Висконсин), где позиции кандидатов от Демократической и Республиканской партии максимально близки и исход выборов могут определить несколько тысяч голосов. Согласно недавнему опросу общественного мнения WSJ, местные избиратели больше верят в способность Трампа, нежели Байдена, разобраться с конфликтом на Ближнем Востоке (45% против 31%).

«[Байден] пытается придерживаться определенной линии, но проблема с его линией в том, что многим кажется, что он слишком поддерживает Израиль, тогда как другим — что недостаточно», — сказал изданию бывший сотрудник Госдепартамента и почетный президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Последние события в Рафахе могут вынудить американского президента пересмотреть свое отношение к ближайшему союзнику. В начале мая Байден предупредил, что США прекратят поставки Израилю наступательных вооружений, если ЦАХАЛ будет вести боевые действия в густонаселенных районах города. Позднее американские чиновники уточнили, что «красной линией» может стать и гуманитарный кризис, вызванный массовым перемещением гражданского населения.

На минувшей неделе советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Израиль и ознакомился с обновленным планом операции ЦАХАЛ в Рафахе, в котором была учтена большая часть озабоченностей Вашингтона, сообщали американские СМИ. Теперь же, по данным Axios, Белый дом стоит перед вопросом, считать ли воскресный удар пересечением той самой «красной линии» и поводом для прекращения поставок Израилю оружия и боеприпасов.