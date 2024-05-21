Как решение прокурора МУС раскололо США и их союзников Франция и Германия поддержали независимость суда вопреки гневу и угрозам Вашингтона

Запрос прокурором МУС ордера на арест премьера Израиля внес разлад в отношения США и их европейских партнеров. Вашингтон пригрозил суду санкциями, но ключевые союзники Франция и Германия поддержали независимость этого органа

Карим Хан (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Что известно об ордерах МУС на арест израильского руководства

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан дал эксклюзивное интервью CNN и объявил, что запросит ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла «Бригады аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, также известного как Мохаммед Дейф.

Хан пояснил, что его команда собрала доказательства, свидетельствующие, что лидеры ХАМАС виновны в «истреблении, убийствах, захвате заложников и изнасилованиях» во время кровопролитной атаки 7 октября 2023 года, а также в последующем сексуальном насилии в отношении пленных. Прокурор МУС также подчеркнул, что Израиль имеет «полное право и даже обязанность вернуть заложников, но соблюдая закон», однако израильские власти, по мнению обвинителя, также его нарушили.

В частности, Хан обвинил Нетаньяху и Галанта в истреблении населения сектора Газа и «использовании голода в качестве метода ведения войны», в том числе путем пресечения поставок гуманитарной помощи и прекращения водоснабжения палестинского эксклава. «Тот факт, что боевики ХАМАС нуждаются в воде, не оправдывает отказа в воде всему гражданскому населению Газы», — отметил он.

Заявление Хана не стало неожиданностью. О том, что суд в Гааге может выдать ордера на арест израильского руководства, американские и израильские СМИ сообщили еще месяц назад. Тогда Нетаньяху предупредил, что выдача ордеров оставит «неизгладимое пятно» на МУС и станет «произволом исторических масштабов». Вскоре после выхода интервью CNN на сайте МУС появилось официальное заявление прокурора о запросе ордеров.

Решение о выдаче ордеров примет коллегия МУС. Точные сроки неизвестны, но, по мнению профессора по международному праву Северо-Восточного университета (Бостон, США) Зинаиды Миллер, прокурор не стал бы подавать запрос на выдачу ордеров, если бы не был уверен в его удовлетворении.

В ХАМАС осудили прокурора МУС за «промедление на семь месяцев» с решением запросить ордера на арест Нетаньяху и Галанта и призвали предпринять аналогичный шаг в отношении всего руководства Израиля и всех военнослужащих ЦАХАЛ, участвующих в боевых действиях в Газе. Группировка также назвала возможные ордера на арест своего руководства «приравниванием жертвы к палачу».

Ни Израиль, ни частично признанное государство Палестина не ратифицировали Римский статут, основополагающий документ МУС. Однако суд утверждает, что обладает юрисдикцией над сектором Газа, Восточным Иерусалимом и Западным берегом, после того как палестинские лидеры официально согласились соблюдать его основополагающие принципы в 2015 году.

Как на демарш прокурора МУС отреагировали в Израиле

Заявление прокурора МУС вызвало острую реакцию и в Израиле. Предполагаемую выдачу ордеров осудило все израильское правительство — от глав различных ведомств до президента Ицхака Герцога и самого Нетаньяху. Израильский премьер подчеркнул, что действия МУС направлены не только против него самого и главы Минобороны, а против всего еврейского государства.

«Генпрокурор в Гааге, вы имеете наглость сравнивать чудовищ ХАМАС с солдатами ЦАХАЛ, самой моральной армии в мире?! — заявил Нетаньяху. — Это абсолютное искажение реальности. Именно так выглядит новый антисемитизм: он переместился с университетов на Западе в суд в Гааге». В англоязычном видеообращении израильский премьер также назвал Карима Хана одним из «величайших антисемитов современности».

106 из 120 депутатов израильского кнессета (парламента), включая значительное число членов оппозиционных партий, подписали письмо с осуждением МУС. «Сделанное прокурором в Гааге скандальное сравнение между лидерами Израиля и главами террористической организации ХАМАС является несмываемым историческим преступлением и явным проявлением антисемитизма», — говорится в нем.

Как отмечает Politico, действия прокурора МУС, возможно, спасли политическую карьеру Нетаньяху, которая висела на волоске из-за растущих разногласий в военном кабинете. 15 мая министр обороны Галант публично призвал премьера подтвердить, что Израиль не станет оккупировать Газу и передаст управление эксклавом местным политическим силам, не связанным с ХАМАС.

Нетаньяху в ответ заявил, что разговоры о транзите власти возможны лишь после полного уничтожения ХАМАС и что он не готов «сменить Хамастан на Фатахстан» (ФАТХ — политическая партия главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса; национальная администрация контролирует Западный берег реки Иордан). В минувшие выходные бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛ Бени Ганц пригрозил выходом из военного кабинета (и, соответственно, его развалом), если премьер не представит план послевоенного устройства Газы.

Благодаря заявлению прокурора МУС восстание генерала в отставке отошло на второй план, а за премьера вступился не только Ганц, но и один из самых ярых критиков Нетаньяху, лидер израильской оппозиции Яир Лапид. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил Politico, что израильтяне не смогут «проглотить» сравнение Нетаньяху и Синвара. «Это играет на руку Нетаньяху. Израильтяне уже говорят: «Послушайте, они все антисемиты. Они все против нас», — пояснил он.

Почему США пришли в ярость от решения прокурора МУС

Власти Соединенных Штатов ожидаемо заняли сторону одного из своих ближайших союзников, несмотря на противоречия, которые накопились между двумя странами из-за израильской операции в секторе Газа. «Позвольте мне быть предельно ясным: что бы ни подразумевал этот прокурор, между Израилем и ХАМАС нет знака равенства. Мы всегда будем поддерживать Израиль в борьбе с угрозами его безопасности», — заявил президент США Джо Байден.

Негодование действиями МУС выразили большинство демократов и республиканцев. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер, который еще в марте призывал к досрочным выборам в Израиле и отставке Нетаньяху, назвал решение Карима Хана «глубоко несправедливым» и «предосудительным». Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон предупредил, что МУС может выбрать в качестве своей следующей цели американское руководство, и пригрозил провести голосование о санкциях в отношении суда. По данным Axios, оно может состояться на текущей неделе.

Свою роль сыграл и сам момент, выбранный прокурором МУС, чтобы объявить о запросе ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, отмечает Financial Times, — его заявление появилось спустя считаные часы после того, как советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры в Иерусалиме с израильским военным руководством. На них Галант и глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви ознакомили американского чиновника с планом эвакуации мирного населения из Рафаха и организации поставок гуманитарной помощи палестинцам. Члены военного кабинета рассказали Салливану о «новых альтернативных подходах» к нанесению поражения ХАМАС в Рафахе, призванных «устранить озабоченность» американской стороны. Как сообщает Washington Post, израильтяне решили отказаться от первоначально планируемой массированной атаки с задействованием двух дивизий. Вместо этого ЦАХАЛ проведет более ограниченную операцию «с минимизацией жертв среди гражданского населения»; Байдена такой вариант устроил.

Однако действия МУС могут подорвать все усилия США по стабилизации ситуации в регионе и установлению перемирия, опасаются в Вашингтоне. Израильский источник WP также заявил, что возможная выдача судом в Гааге ордеров на арест Нетаньяху и Галанта «меняет все».

Сторону Израиля заняли и другие западные страны — Великобритания, Италия, Чехия и Венгрия, чье консервативное руководство поддерживает тесные связи с израильским правым правительством. Но ключевые союзники США на европейском континенте Германия и Франция публично поддержали независимость МУС.

«Что касается Израиля, то решение о выдаче этих ордеров будет приниматься палатой досудебного слушания после изучения доказательств, представленных прокурором», — говорится в заявлении французского МИДа. В ведомстве отметили, что на протяжении нескольких месяцевреспублика настаивает на строгом соблюдении норм международного гуманитарного права и указывает на неприемлемо высокое число смертей среди гражданского населения в секторе Газа, а также на ограничение доступа к гуманитарной помощи.

Франция — одна из немногих западных стран, занявших жесткую позицию в отношении Израиля и раскритиковавших решение США наложить вето на резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в начале войны, напоминает CNN.

Берлин занял более сдержанную позицию. МИД Германии также назвал МУС «фундаментальным достижением международного сообщества», но выразил озабоченность, что одновременный запрос на ордера в отношении руководства Израиля и лидеров ХАМАС подводит к «неверному выводу об их равнозначности». В ведомстве также подчеркнули, что правительство Израиля несет обязанность защищать своих граждан, но должно делать это в соответствии с международным гуманитарным правом «со всеми вытекающими из этого обязательствами». В поддержку МУС также высказались Словения и Бельгия.