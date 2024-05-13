Как США пытаются предотвратить полномасштабное наступление ЦАХАЛ на Рафах

США пытаются отговорить руководство Израиля от полномасштабных боевых действий в Рафахе, где до сих пор остается около 1 млн мирных жителей. К каким мерам прибегла ради этого администрация Джо Байдена — в материале РБК

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13 мая премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая в Иерусалиме на церемонии по случаю Дня независимости Израиля, назвал боевые действия в секторе Газа войной за «существование, свободу, безопасность и процветание». «Наша война за независимость еще не закончилась, она продолжается и по сей день», — сказал он.

Но США все более публично демонстрируют недовольство действиями ближневосточного союзника. 12 мая госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и предостерег его от масштабной наземной операции в Рафахе, который Тель-Авив считает последним оплотом ХАМАС и где по-прежнему находится около 1 млн мирных жителей.

В тот же день Блинкен поставил под вопрос способность Израиля реализовать главную цель этой операции — уничтожение уцелевших боевиков ХАМАС. «Даже если Израиль войдет в Рафах и начнет активные боевые действия в городе, там все равно останутся тысячи вооруженных хамасовцев», — заявил госсекретарь в эфире NBC. По его словам, Вашингтон отмечает возрождение очагов сопротивления в ранее зачищенных ЦАХАЛ северных районах сектора Газа, а также в Хан-Юнисе, куда сейчас эвакуируют жителей Рафаха.

Как США пытаются разубедить Израиль в необходимости операции

7 мая, на следующий день после начала операции ЦАХАЛ в Рафахе, стало известно, что администрация США поставила на паузу передачу вооружений еврейскому государству. Ограничения коснулось партии в 3,5 тыс. авиабомб весом 907 и 227 кг, применение которых для бомбардировок густонаселенных палестинских городов вызывало особенную обеспокоенность у американских властей.

На следующий день Джо Байден заявил в интервью CNN, что будет готов полностью прекратить поставки наступательных вооружений Израилю в случае полномасштабной операции в Рафахе, хотя передача боеприпасов для израильских систем противовоздушной и противоракетной обороны продолжится. «Мы не отказываемся от обеспечения безопасности Израиля, мы отказываемся от обеспечения его способности вести войну в этих районах», — пояснил президент США.

В Тель-Авиве довольно болезненно восприняли это решение ключевого партнера и поставщика вооружений. «Израиль сожалеет, что, будучи на пороге уничтожения последнего оплота террористической организации ХАМАС, не получает полной поддержки в таком критическом вопросе, как поставки оружия, со стороны ближайшего союзника», — заявил офис премьер-министра Израиля.

Вместе с тем США предложили Израилю «чувствительные разведданные» о местоположении лидеров ХАМАС и подземных туннелях группировки взамен на отсрочку полномасштабного наступления на Рафах, сообщает Washington Post со ссылкой на источники. Американские власти пообещали оказать материальную помощь в подготовке палаточных городков для палестинцев, эвакуируемых из приграничного с Египтом города, а также наладить поставки в такие поселения продовольствия, воды и медикаментов.

Как отмечает издание, старшие советники Байдена пытаются убедить израильские власти, что при поддержке США ЦАХАЛ сможет уничтожить оставшиеся батальоны ХАМАС в Рафахе лишь при помощи точечных ударов, избежав полномасштабного вторжения. По подсчетам американских властей, на безопасную эвакуацию сотен тысяч мирных жителей может потребоваться несколько месяцев. Израильское руководство дает другие оценки: в конце февраля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман заявил РБК, что на вывод мирного населения потребуется до двух недель.

«Ситуация сейчас такова, что, входя в Рафах, чтобы разобраться с этими оставшимися батальонами [ХАМАС], особенно в отсутствие плана действий в отношении гражданского населения, [Израиль] рискует причинить ужасный вред гражданскому населению и не решить проблему, которую обе наши страны хотят решить, а именно убедиться, что ХАМАС больше не сможет управлять Газой», — предупредил Блинкен 12 мая. По его мнению, наиболее эффективный путь — обмен заключенными и заложниками и установление длительного перемирия, которое позволит избежать новой вспышки насилия и радикализации.

Впрочем, переговоры об этом пока зашли в тупик. Несмотря на усилия международных посредников в лице США, Египта и Катара, стороны так и не пришли к компромиссу. Основное разногласие — требование ХАМАС включить положение о длительном перемирии в соглашение об обмене удерживаемыми лицами. Израиль категорически против и намерен возобновить боевые действия после возможного обмена и сопровождающей его паузы в боях.

Зачем Израилю полномасштабная операция в Рафахе

Израиль анонсировал военную операцию в Рафахе, расположенном на границе сектора Газа и Египта, еще в начале февраля, в следующие месяцы ограничивался точечными ударами по целям в городе и разведывательными рейдами. Израильские власти считают, что именно в Рафахе укрываются оставшиеся четыре батальона ХАМАС и содержатся израильские заложники (по официальным данным, 132 человека, по меньшей мере 37 из которых считаются погибшими).

6 мая ЦАХАЛ объявила о частичной эвакуации населения из восточных кварталов Рафаха в специальную гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. Как отмечали израильские власти, там подготовлены полевые госпитали, палатки, значительные запасы воды и продовольствия, медикаментов и других средств первой необходимости в расчете примерно на 100 тыс. человек. Позже приказ об эвакуации был распространен и на центральные районы Рафаха, а 10 мая израильский военный кабинет одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе.

6 мая израильские танки установили контроль над районом, прилегающим к одноименному контрольно-пропускному пункту. Как заявила пограничная служба сектора Газа, через КПП перестали поставлять гуманитарную помощь; ранее из-за ракетной атаки ХАМАС был закрыт КПП «Керем-Шалом» на границе Израиля и юга сектора Газа.

Сейчас на юге эксклава функционирует КПП «Ницана» на границе с Египтом, на севере — КПП «Эрез», Gate 96 и открытый с 12 мая «Западный Эрез». Поставки гуманитарной помощи также осуществляются с воздуха, что иногда приводит к травмам и гибели мирных жителей из-за нераскрывшихся парашютов; также вскоре США начнут доставлять грузы через пирс у побережья центральной части сектора Газа.

В последние сутки ЦАХАЛ нарастила интенсивность ударов по Рафаху с воздуха и земли, а также ведет наступление на севере сектора Газа. 13 мая израильские танки под прикрытием авиации и артиллерии продвинулись вглубь города Джабалия (в начале января израильские военные заявили, что они «ликвидировали военную базу ХАМАС в Джабалии», хотя и допустили, что в дальнейшем им понадобится возвращаться в этот район для точечных операций).

По данным палестинского Министерства здравоохранения, за последние 24 часа погибли 57 человек. Кроме того, сектор Газа столкнулся с критической нехваткой топлива. «Считаные часы отделяют нас от краха системы здравоохранения из-за перебоев с поставками топлива, необходимого для работы электрогенераторов в больницах, машин скорой помощи и транспортных работников», — говорится в заявлении ведомства.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные с сектором Газа регионы Израиля, одновременно нанеся массированные ракетные удары по другим частям еврейского государства. В результате нападения с израильской стороны погибли почти 1,2 тыс. человек. 27 октября 2023 года ЦАХАЛ приступила к наземной операции в секторе. По данным палестинского Министерства здравоохранения, за семь месяцев боевых действий погибло свыше 35 тыс. жителей эксклава, около 79 тыс. получили ранения.

Как сообщает ООН, за неделю, прошедшую с начала объявленной израильской армией эвакуации с востока Рафаха, населенный пункт покинули около 360 тыс. человек. До этого там, по разным данным, находилось 1,3–1,5 млн палестинцев. Многие из них ранее бежали из своих домов в других частях сектора Газа. Местные жители рассказали Reuters, что восточный Рафах превратился в «город-призрак».

В международной организации подчеркнули, что в палестинском эксклаве попросту «не осталось безопасных мест». «У этих измученных голодающих людей, многие из которых уже много раз были перемещены, нет выбора. Другие города по всей Газе, включая Хан-Юнис, который, как предполагается, примет тех, кто сейчас покидает Рафах, уже превращены в руины и продолжают подвергаться нападениям. Это небезопасные места», — заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.