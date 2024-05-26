ЦАХАЛ: из района Рафаха по Израилю выпустили восемь ракет

По Израилю выпустили восемь ракет из района Рафаха

Фото: Yair Back / Reuters

Video

Палестина выпустила восемь ракет в сторону Израиля из города Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«Несколько ракет перехватили силы ПВО», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В центре Израиля сработала система оповещения о воздушной тревоге. Сирена работала в городах провинций Гуш-Дана и Шарон, в том числе в Тель-Авиве, сообщает издание Bhol. В результате атаки пострадали две женщины, которые направлялись в убежище.

Военное крыло ХАМАС заявило, что организация совершила «большой ракетный обстрел Тель-Авива», передает Bhol. Центр страны атаковали впервые за несколько месяцев, отмечает издание.

В начале мая израильская армия начала наземную операцию в Рафахе, находящемся на границе сектора Газа и Египта. ЦАХАЛ заявила о нанесении «точечных ударов» по целям в восточной части города и уничтожении инфраструктуры и подземных тоннелей ХАМАС в этом городе.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

24 мая Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. В суде заявили, что наступление ЦАХАЛ в Рафахе может «создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению».