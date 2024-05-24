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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе

Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Международный суд ООН в Гааге также постановил, что Израиль обязан обеспечить сохранность любых доказательств предполагаемого геноцида в секторе Газа и допустить в регион следователей, уполномоченных международной организацией
Фото: Hatem Khaled / Reuters
Фото: Hatem Khaled / Reuters

Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе, трансляция велась на официальном сайте органа. Вердикт был вынесен в связи с обращением Южно-Африканской Республики (ЮАР).

«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению», — заявил председатель суда Наваф Салам. Такой призыв поддержали 13 из 15 судей.

Международный суд также постановил, что Израиль должен обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида и предоставить беспрепятственный доступ в Газу следственной комиссии, миссии по установлению фактов или любой другой следственный орган, уполномоченный ООН для проведения расследования обвинений в геноциде.

Коллегия судей также потребовала от Израиля открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи. Салам добавил, что Израиль должен будет в течение месяца отчитаться перед судом об исполнении вердикта.

29 декабря 2023 года Южно-Африканская Республика подала в суд ООН иск к Израилю, обвинив его в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, одобренной в 1948 году. Спустя месяц суд поддержал почти все срочные меры, которые запросила ЮАР, за исключением непосредственно прекращения израильской военной операции в секторе Газа.

В частности, судьи постановили, что правительство Израиля должно гарантировать, что его вооруженные силы не совершат геноцид в отношении населения Газы, предпринять шаги по предотвращению и наказанию за призывы к таким действиям, а также обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида. В марте коллегия судей дополнительно постановила, что Израиль должен предоставить беспрепятственный доступ продовольственной помощи в Газу в связи с начинающимся там массовым голодом.

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Фото:Hatem Khaled / Reuters

При этом оба решения суда носили промежуточный характер, и международный орган продолжил более широкое рассмотрение иска ЮАР, с тем чтобы установить, происходил ли геноцид жителей палестинского эксклава. Как отмечает британская газета Guardian, на вынесение вердиктов по подобным делам обычно уходят годы.

10 мая ЮАР вновь обратилась к коллегам из 15 международных судей с призывом принять дополнительные чрезвычайные меры в отношении Израиля в связи с началом наземной операции в Рафахе. Представители Претории заявили суду, что израильское руководство хочет «стереть [палестинцев] с лица Земли», а операция в Рафахе — «последний шаг в уничтожении Газы и ее палестинского народа». Юристы Израиля в ответ заявили, что действия израильской армии в населенном пункте носят ограниченный характер и позволят освободить палестинцев «от цепкой хватки кровопролитного террористического режима».

Associated Press отмечает, что хотя Международный суд ООН и обладает полномочиями на вынесение постановлений о прекращении огня и иных мерах, у него нет собственного исполнительного аппарата, который бы контролировал соблюдение вердиктов.

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Карим Хан

Утром 6 мая ЦАХАЛ начала эвакуации жителей Рафаха в гуманитарную зону Аль-Муаси, расположенную вблизи населенного пункта Хан-Юнис на юге сектора Газа. Поздним вечером того же дня израильский военный кабинет единогласно проголосовал за начало наступательной операции в Рафахе, и уже к утру израильским военным удалось установить контроль над палестинской стороной одноименного КПП на границе с Египтом.

В последующие дни ЦАХАЛ продолжила продвигаться вглубь города и наносить точечные удары по отдельным объектам. Израильские власти объясняют необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан запросил ордера на арест израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла «Бригады аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри, также известного как Мохаммед Дейф. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
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