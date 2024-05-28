В ЕС впервые обсудили санкции против Израиля из-за Рафаха

Если Израиль не выполнит предписание Международного суда ООН о прекращении операции в Рафахе, Евросоюзу «придется рассмотреть все варианты», заявил глава МИД Ирландии

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили возможность ввести санкции против Израиля из-за военной операции в Рафахе, сообщил глава ирландского внешнеполитического ведомства Михол Мартин.

По словам Мартина, если Израиль не выполнит предписание Международного суда ООН о прекращении операции, «придется рассмотреть все варианты» (цитата по RTE). Он добавил, что некоторые министры подняли вопрос о возможности введения ограничений против чиновников, которые «подстрекали жестоких поселенцев на Западном Берегу».

Михол уточнил, что это была первая встреча европейских министров, участники которой провели «серьезное обсуждение по вопросу санкций». «Международное гуманитарное право, соблюдение прав человека является смыслом существования Европейского Союза», — добавил глава МИДа (цитата по «Европейской правде»), отметив, что «события, происходящие сейчас, действительно ставят этот вопрос в центр внимания».

Ирландский министр имеет в виду авиаудар Израиля по Рафаху, целью которого ЦАХАЛ назвал высокопоставленных боевиков ХАМАС. Reuters со ссылкой на Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, передавал, что из-за удара в лагере беженцев начался пожар, в результате погибли 45 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее трагической ошибкой. По его словам, израильская сторона поспособствовала эвакуации около 1 млн человек, непричастных к боевым действиям, но, несмотря на это, без жертв среди гражданского населения не обошлось. Премьер пообещал, что Израиль расследует происшествие.

В мае, вскоре после начала операции в Рафахе, бельгийский премьер Александер Де Кроо сообщил о предложении Евросоюзу ввести торговые ограничения против Израиля. По мнению политика, санкции против должен принять весь ЕС, так как если их введет только Бельгия, «просто изменятся торговые пути».

20 мая прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан запросил ордера на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галланта, а также лидера ХАМАС Яхьи Синвара, главы политбюро группировки Исмаила Хании и командира ее военного крыла «Бригады аль-Кассама» Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри. Всех их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Хан, объясняя решение, заявил, что нельзя совершать военные преступления и преступления против человечности, даже защищаясь и предпринимая усилия по освобождению заложников.

Нетаньяху назвал намерение МУС проявлением «нового антисемитизма».