Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора»

Норвегия, Ирландия и Испания ранее признали палестинское государство. «Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября», — заявил премьер Израиля

Биньямин Нетаньяху (Фото: JINI / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признание рядом европейских государств Палестины в качестве суверенного государства «вознаграждением террора». Соответствующее видеообращение было размещено в официальном аккаунте Нетаньяху в соцсети X.

Израильский лидер заявил, что кровопролитную атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, жертвами которой стали около 1,2 тыс. израильтян, поддерживают «80% палестинцев в Иудее и Самарии» (административный округ, включающий весь Западный берег). Нетаньяху и ранее называл подобные цифры, говоря о нежелании передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА). Как предположило издание Times of Israel, премьер, по всей видимости, ссылался на данные декабрьского опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, который показал, что 82% палестинцев на Западном берегу поддержали нападение 7 октября. В мартовском исследовании все той же организации этот показатель опустился до 71%.

«Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не согласится на создание палестинского государства на текущем этапе, добавив, что «вознаграждение террора не принесет мира, но и не помешает нам победить ХАМАС».

Утром 22 мая Норвегия объявила о признании государства Палестина. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Президент Палестины Махмуд Аббас поддержал решение Норвегии, Испании и Ирландии, заявив, что оно закрепит «право палестинского народа на самоопределение». Палестинская группировка ХАМАС также одобрила его.

В Кремле напомнили, что Россия является правопреемницей Советского Союза, который «уже, собственно, на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестина».