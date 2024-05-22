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Палестино-израильский конфликт ,  
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Нетаньяху назвал признание Палестины «вознаграждением террора»

Премьер Израиля Нетаньяху: признание Палестины — вознаграждение террора
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Норвегия, Ирландия и Испания ранее признали палестинское государство. «Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября», — заявил премьер Израиля
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: JINI / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признание рядом европейских государств Палестины в качестве суверенного государства «вознаграждением террора». Соответствующее видеообращение было размещено в официальном аккаунте Нетаньяху в соцсети X.

Израильский лидер заявил, что кровопролитную атаку ХАМАС 7 октября 2023 года, жертвами которой стали около 1,2 тыс. израильтян, поддерживают «80% палестинцев в Иудее и Самарии» (административный округ, включающий весь Западный берег). Нетаньяху и ранее называл подобные цифры, говоря о нежелании передать контроль над сектором Газа Палестинской национальной администрации (ПНА). Как предположило издание Times of Israel, премьер, по всей видимости, ссылался на данные декабрьского опроса Палестинского центра политических и социологических исследований, который показал, что 82% палестинцев на Западном берегу поддержали нападение 7 октября. В мартовском исследовании все той же организации этот показатель опустился до 71%.

«Этому злу нельзя давать страну. Это будет террористическое государство, которое попытается снова и снова совершить резню 7 октября», — заявил Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль не согласится на создание палестинского государства на текущем этапе, добавив, что «вознаграждение террора не принесет мира, но и не помешает нам победить ХАМАС».

Какие последствия будет иметь признание Палестины тремя странами Европы
Политика
Фото:Abid Katib / Getty Images

Утром 22 мая Норвегия объявила о признании государства Палестина. Вслед за ней о подобном шаге также сообщили Испания и Ирландия. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов из всех трех европейских стран. Президент Палестины Махмуд Аббас поддержал решение Норвегии, Испании и Ирландии, заявив, что оно закрепит «право палестинского народа на самоопределение». Палестинская группировка ХАМАС также одобрила его.

В Кремле напомнили, что Россия является правопреемницей Советского Союза, который «уже, собственно, на финальной стадии своего существования как раз признал государство Палестина».

До заявлений Норвегии, Испании и Ирландии 143 из 193 государств — членов ООН признавали палестинское государство. Среди них нет ни одной страны — члена G7, однако присутствуют девять членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия сделали это еще до вступления в ЕС в 1988 году, а Швеция — в 2014-м. Все они признают Палестину как государство в соответствии с границами 1967 года, так что Восточный Иерусалим оказывается на территории этой страны.

В 1947 году ООН утвердила план разделения Палестины на два независимых государства — арабское и еврейское. В 1948 году Израиль провозгласил свою независимость, что привело к первой арабо-израильской войне.

В 1988 году Организация освобождения Палестины (ООП) провозгласила государство Палестина. Она согласилась на раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля с земель, полученных в 1967 году по итогам Шестидневной войны — тогда Израиль взял под контроль сектор Газа, Восточный Иерусалим, большую часть Западного берега реки Иордан, Голанские высоты и Синайский полуостров.

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Биньямин Нетаньяху Палестина
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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