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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Как Израиль продолжил атаки в Рафахе вопреки решению суда

Израиль продолжил атаки в Рафахе вопреки решению суда
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Как Израиль продолжил атаки в Рафахе вопреки решению суда
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Израиль продолжил атаки в городе Рафах в секторе Газа. В частности, удар был нанесен по комплексу ХАМАС в Рафахе, сообщила армия Израиля. Там действовали «значительные силы террористов ХАМАС», указала ЦАХАЛ.

«Удар был нанесен по законным целям в соответствии с международным правом, с использованием высокоточных боеприпасов и на основе точных разведданных, которые указывали на то, что ХАМАС использует этот район», — сообщила израильская армия. Там добавили, что знают о сообщениях, согласно которым во время удара и пожара после него пострадали несколько мирных жителей. Во время удара ЦАХАЛ, который был нанесен вечером 26 мая, погибли 40 человек, сообщило Министерство здравоохранения Палестины.

Со стороны Рафаха по Израилю были выпущены несколько ракет, сообщала ЦАХАЛ. Их перехватили силы ПВО.

Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе
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Фото:Hatem Khaled / Reuters

Незамедлительно прекратить свою военную операцию в Рафахе Израилю предписал Международный суд ООН в Гааге. Решение было вынесено 24 мая. «Суд считает, что в соответствии с обязательствами по конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению», — заявил председатель суда Наваф Салам.

После решения суда МИД Израиля и Совет национальной безопасности сообщили, что обвинения в геноциде являются «ложными, возмутительными и морально отвратительными», писал Times of Israel. Там указали, что Израиль не проводил и не будет проводить боевые действия в районе Рафаха, «которые могут создать палестинскому гражданскому населению в секторе Газа такие условия жизни, которые могли бы привести к его физическому уничтожению полностью или частично».

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Израиль сектор Газа Палестина Рафах суд ООН
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