FT узнала об идее ЕС запретить поставки в экспортирующие в Россию страны

ЕС может внести в 11-й пакет антироссийских санкций возможность введения ограничений в отношении тех стран, которые реэкспортируют в Россию подсанкционную продукцию. Сначала будет предупреждение, затем — меры экспортного контроля

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Европейская комиссия изучает механизм, который позволит ограничивать экспорт из ЕС в те страны, которые реэкспортируют подсанкционные товары в Россию, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет об определенной продукции, которую Москва может использовать в ходе конфликта на Украине. Евросоюз планирует разработать правовую базу, чтобы идентифицировать такого рода товары и страны, которые находятся под подозрением. Если государства после получения предупреждения от ЕС продолжат нарушать ограничения, то тогда будут применены меры экспортного контроля.

Источники газеты отмечают, что некоторые члены союза выразили беспокойство из-за того, как такие меры могут повлиять на их отношения с третьими странами, а также тем, насколько подобные меры соответствуют мировым правилам торговли.

«Это приведет к довольно серьезной дискуссии в ЕС — о том, удобно ли нам это делать. Как вы избегаете непреднамеренных побочных эффектов подталкивания определенных стран в направлении, отличном от того, в котором вы хотите, чтобы они двигались? Вы должны быть очень осторожны в использовании кнута и пряника», — сказал один из собеседников FT.

Обсуждение вопроса продолжится, его рассматривают в ходе подготовки 11-го пакета санкций против России.

В марте источники Bloomberg сообщили, что ЕС потребует следить за исполнением санкций государства, которые резко нарастили реэкспорт купленных в Европе передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях. В ЕК поясняли, что пока не могут блокировать реэкспорт товаров в Россию, но имеют возможность «отслеживать и контролировать товары ЕС, чтобы избежать их экспорта» в обход санкций.

Агентство также писало, что на Западе рассматривают возможность почти полного запрета на экспорт в Россию. Такое предложение выдвинули США. По данным FT, его не поддержали ЕС и Япония.

Российская сторона считает введенные против нее ограничения незаконными. Кремль предупреждал, что санкции «будут бить и по мировой экономике» и могут даже «привести к нарастанию тенденций ко всемирному экономическому кризису».