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ЕС потребует от третьих стран усилить контроль над экспортом в Россию

Bloomberg: Евросоюз потребует от третьих стран усилить контроль над экспортом в Россию
Евросоюз займется контролем сотен экспортируемых товаров и технологий, чтобы не допустить их попадания в Россию через третьи страны. В ЕС ранее указали, что реэкспорт из ряда соседних с Россией государств вырос
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Евросоюз потребует следить за исполнением санкций государства, которые резко нарастили реэкспорт купленных в Европе передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европейские страны намерены выяснить, попадают ли в Россию санкционные товары, а также усилить отслеживание торговых потоков и сбор информации о них. Контроль будет распространяться на сотни подсанкционных товаров и технологий.

Страны Европы ранее заметили, что некоторые соседние с Россией страны ощутили потребность в продукции, поставки которой одновременно с этим сократились в Россию. «Мы наблюдаем массовое сокращение торговых потоков из ЕС в Россию и необычные всплески торговли с другими третьими странами, особенно с теми, которые находятся в непосредственной близости от России», — рассказывал спецпосланник ЕС по санкционной политике Дэвид О'Салливан.

Подобную корреляцию обнаружили при изучении торговых потоков в Россию и Белоруссию из Турции, Казахстана, Армении, Киргизии и стран Центральной Азии, сообщал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В середине марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Вашингтоне с американским президентом Джо Байденом, в их совместном заявлении говорилось о намерении «агрессивно обеспечивать соблюдение санкций и мер экспортного контроля» против России, а также не допускать обход санкций. Страны Запада намерены «закрыть доступ России ко всем ресурсам, которые могут поддержать ее военную машину», говорилось в документе.

Турция в марте перестала осуществлять транзит подсанкционных товаров, направляемых в Россию в рамках параллельного импорта. Собеседники «Коммерсантъ FM» на логистическом рынке связывали остановку транзита санкционных грузов с визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена в феврале. Посольство и торгпредство России занимаются выяснением причин прекращения поставок части товаров через Турцию, рассказали РБК в дипмиссии: «Надеемся на разрешение ситуации в ближайшие сроки».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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