ЕК сообщила о контроле за экспортом товаров для избежания обхода санкций

В Еврокомиссии сообщили, что отслеживают, куда идут товары из Евросоюза, чтобы не допустить обхода антироссийских санкций. Контроль касается и Турции, которая прекратила транзит продукции в Россию, уточнили в ЕК

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе (Фото: Xinhua / Zheng Huansong / Global Look Press)

Евросоюз следит за тем, чтобы страны в обход введенных санкций не экспортировали в Россию европейские товары, это касается и Турции, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) «Ведомостям». Издание делало запрос в связи с сообщениям об ограничении Турцией транзита товаров в Россию.

«Отдельно таможня ЕС не может блокировать реэкспорт товаров из Турции в Россию, но может отслеживать и контролировать товары ЕС, чтобы избежать их экспорта через Турцию или другие страны в обход санкционного законодательства», — заявили в ЕК.

Там также подтвердили, что осведомлены о введении Турцией запрета на реэкспорт.

Первым о блокировке Анкарой транзита санкционных товаров сообщило 9 марта радио «Коммерсантъ FM» со ссылкой на участников рынка. На следующий день в посольстве России в Турции заявили РБК, что оно и торговое представительство «ведут работу по выяснению обстоятельств и подоплеки обозначившихся трудностей с оформлением торговых операций ряда российских компаний». В дипмиссии выразили надежду на решение проблемы в ближайшее время.



Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что власти страны начали блокировать транзит товаров, находящихся под санкциями США и ЕС, с 1 марта. По данным Bloomberg, в прошлом году товарооборот Москвы и Анкары вырос до $9,3 млрд — в 2021-м он был ниже примерно в полтора раза ($5,8 млрд).

Агентство в начале февраля писало, что Вашингтон усилил давление на Анкару, а также Абу-Даби, чтобы они ограничили поток товаров в Россию. Опрошенные РБК эксперты назвали ОАЭ, а также Иран, альтернативами Турции для транзита санкционной продукции в Россию.