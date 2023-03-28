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La Stampa узнала, что Берлускони ищет бункер из-за страха ядерной войны

La Stampa: Берлускони и его подруга ищут бункер, опасаясь начала ядерного конфликта
Итальянская газета пишет, что гражданская жена Берлускони в разговоре с несколькими людьи сообщила о своих опасениях по поводу начала ядерной войны и рассказала, что они с экс-премьером пытаются найти дом с убежищем
Марта Фашина и Сильвио Берлускони
Марта Фашина и Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Balasco / IMAGO / ТАСС)

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр республики Сильвио Берлускони и его подруга Марта Фашина всерьез опасаются начала ядерной войны и ищут себе дом с бомбоубежищем, сообщает итальянская La Stampa.

По данным журналистов, инициатива исходит от 33-летней Фашины, с которой 86-летний Берлускони год назад сыграл «символическую свадьбу». Газета пишет, что сейчас пара пытается найти дом с убежищем от радиоактивных осадков, о чем Фашина призналась в разговоре с несколькими людьми.

По ее словам, убежище необходимо, чтобы «спастись от ядерной волны, которая может возникнуть в результате атаки в Англии». Источники La Stampa утверждают, что в резиденции политика также создали «список людей, которые должны быть спасены в случае ядерного апокалипсиса».

В то же время газета Libero Quotidiano сообщила о «беспокойных настроениях» в окружении Берлускони. По данным издания, Фашина прикладывает все усилия для поиска нужного дома с бомбоубежищем. Однако найти здание, отвечающее запросам политика, довольно трудно. Так, поблизости от виллы политика в Аркоре под Миланом есть дома с небольшими бункерами, но в них, по данным газеты, могут разместиться лишь маленькие собачки экс-премьера. Альтернативой могло бы стать сооружение собственного бомбоубежища, указывает Libero Quotidiano.

На опасность перерастания конфликта на Украине в ядерную войну крупнейших держав неоднократно указывали как западные, так и российские политики. В декабре президент Владимир Путин говорил, что угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие. По его словам, Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство защиты.

В утвержденной президентом России ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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25 марта глава государства сообщил о решении разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. По его словам, с 3 апреля Москва начнет обучение белорусских экипажей, а к 1 июля построит в республике специальное хранилище для ядерных вооружений. Когда конкретно Россия разместит ТЯО в Белоруссии, Путин не уточнил.

Решение России подвергли критике как на Западе, так и на Украине. Киев призвал созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, указав, что государство к тому же рискует «столкнуться с настоящим вызовом открытия второго фронта». Евросоюз пригрозил России новыми санкциями за «безответственную эскалацию». МИД Германии назвал решение Москвы «попыткой запугивания».

В Кремле заявили, что реакция западных государств не повлияет на это решение. МИД России напомнил, что США разместили свое ядерное оружие в некоторых европейских странах и отказались по просьбе Москвы его оттуда убрать. Реакцию западных государств в ведомстве назвали «неадекватной».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
термоядерное оружие ядерная война Италия Великобритания
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