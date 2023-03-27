МИД назвал неадекватной реакцию Запада на размещение оружия в Белоруссии

В европейских странах развернуто ядерное оружие США, а требования России убрать его ни к чему не привели, напомнили в МИДе. Ведомство считает, что военные программы НАТО и Вашингтона носят «откровенно антироссийский характер»

Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

США развернули собственное ядерное оружие в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции, а потому «неадекватная» критика решения российских властей разместить ядерное оружие на территории Белоруссии вызывает недоумение, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий пресс-служба ведомства приводит на сайте.

«Не является секретом и ведущаяся масштабная модернизация используемых в рамках указанных миссий американских ядерных бомб и их носителей, которая ведет к переходу данного потенциала на новый качественный уровень. При этом совершенно не скрывается откровенно антироссийский характер соответствующих военных программ США и НАТО», — утверждает она.

Захарова настаивает, что Москва все это время была предельно сдержанной — принимала усилия по выводу ядерного оружия из постсоветских стран на территорию России и требовала от США вывести свое ядерное оружие из других государств, но безуспешно.

О размещении в Белоруссии ядерного оружия заявил 25 марта президент Владимир Путин. Он рассказал, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия на белорусской территории, но Минску оно передано не будет. Путин выразил уверенность, что Россия своими действиями не нарушает данных обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Участниками ДНЯО являются и Россия, и Белоруссия, в тексте документа говорится, что его члены обязуются «не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно». «Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие», — говорилось в совместном заявлении Путина и китайского лидера Си Цзиньпина от 21 марта.

Евросоюз назвал происходящее дальнейшей «безответственной эскалацией», которая может повлечь за собой санкции; НАТО при этом не увидело изменений в ядерном потенциале России, МИД Германии счел решение Москвы «попыткой запугивания». Власти Украины потребовали созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН и указали, что Киев рискует «столкнуться с настоящим вызовом открытия второго фронта».