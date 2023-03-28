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Пентагон заявил об отказе России предоставить данные в рамках СНВ

Пентагон заявил об отказе России обмениваться данными в рамках договора о ядерных ракетах
В качестве ответа Вашингтон решил тоже не предоставлять информацию Москве в рамках соглашения, заявили в Пентагоне. Россия приостановила участие в СНВ-3 в конце февраля
Фото: Alex Wong / Getty Images
Фото: Alex Wong / Getty Images

США обратились к России для обмена данными в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и Москва ответила, что не будет предоставлять такую информацию, сообщил в ходе заседания комитета по вооруженным силам в палате представителей конгресса США помощник главы Пентагона Джон Плам. Трансляция велась на YouTube.

По его словам, Вашингтон обратился к Москве, поскольку заканчивается очередной полугодовой срок, когда стороны обмениваются данными в рамках договора.

«Россия ответила, что они не будут предоставлять информацию. И в качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять какую-либо информацию тоже», — сказал он.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в конце февраля. Тогда же Госдума и Совет Федерации приняли соответствующий закон, а президент его подписал.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Согласно договору, каждая сторона может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

Путин заявил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, оставляют соответствующие заявки без ответа или отклоняют по формальным причинам. В то же время, сообщил Путин, США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести России стратегическое поражение. В этих условиях выполнение требований СНВ-3 со стороны Москвы Путин не считает возможным.

Отдельно он указывал, что для возвращения к соглашению необходимо учитывать ядерные арсеналы других западных стран — Франции и Британии — как совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, в который они входят.

Решение России о приостановке участия в СНВ-3 президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой», а госсекретарь Энтони Блинкен — «безответственным» шагом. Глава Госдепа сообщил, что Вашингтон в любое время готов обсудить с Москвой вопросы ограничения вооружений.

В ООН призывали Россию и США без промедлений вернуться к выполнению договора.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
СНВ ядерное оружие Пентагон
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