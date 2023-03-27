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Киев допустил дополнительную мобилизацию из-за оружия в Белоруссии

В Раде допустили дополнительную мобилизацию на Украине для усиления границ с Белоруссией
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украине придется провести дополнительную мобилизацию, если Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Об этом заявил глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала Sky News. Фрагмент записи передачи опубликовала на своей странице в Twitter телеведущая Кэй Барли.

«Если они (в России. — РБК) действительно серьезно подойдут к этому, я думаю, мы столкнемся с настоящим вызовом открытия второго фронта. Это примерно, я думаю, более чем 1 тыс. км <…> потенциального фронта с Белоруссией», — заявил он.

В таком случае Киеву придется привлечь в армию еще больше людей, продолжил парламентарий. Чтобы контролировать линию фронта, ВСУ потребуется примерно восемь бригад, уточнил Арахамия.

25 марта президент России Владимир Путин анонсировал размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии. Минск при помощи Москвы уже переоборудовал самолеты, способные нести такое вооружение, в апреле Россия начнет обучать белорусские экипажи, говорил президент. Кроме того, к июлю в Белоруссии будет построено хранилище для ядерных вооружений, уточнял Путин.

Вопрос о размещении ядерного оружия ставил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пояснил Путин. Еще одним поводом для такого решения он назвал планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном.

Германия назвала планы России «попыткой запугивания», а ЕС — угрозой для безопасности Европы. Брюссель готов ответить санкциями, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В НАТО заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией.

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В Киеве после заявления Путина потребовали созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. МИД Украины призвал ЕС и «большую семерку» предупредить Минск о «далеко идущих последствиях» размещения российского ядерного оружия. Киев также ожидает «эффективных действий» со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН — США, Китая, Великобритании и Франции, которые несут «особую ответственность за недопущение угроз агрессии с использованием ядерного оружия», заявили в ведомстве.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявлял Путин в июне 2022 года. Однако нельзя забывать, что оно у Москвы есть, подчеркивал президент. Планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии остаются неизменными, несмотря на реакцию ряда стран, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Теги
Украина Давид Арахамия Белоруссия ядерное оружие
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