Операция США против Ирана

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Иране

Администрация Президента России

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи с постоянными членами Совбеза ситуацию вокруг Ирана, передает «РИА Новости».

Совещание проходило в закрытом режиме. Согласно информации на сайте Кремля, во встрече, в частности, принимали участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.

Американский президент Дональд Трамп 28 февраля объявил о масштабной военной операции против Ирана. Удары по Исламской Республике также нанес Израиль.

МИД России назвал атаку безрассудным шагом.

Материал дополняется

Валерия Доброва
ИранВладимир Путинвооруженный конфликтСовет безопасностиБлижний Восток