Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Иране
Президент России Владимир Путин обсудил по видеосвязи с постоянными членами Совбеза ситуацию вокруг Ирана, передает «РИА Новости».
Совещание проходило в закрытом режиме. Согласно информации на сайте Кремля, во встрече, в частности, принимали участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.
Американский президент Дональд Трамп 28 февраля объявил о масштабной военной операции против Ирана. Удары по Исламской Республике также нанес Израиль.
МИД России назвал атаку безрассудным шагом.
Материал дополняется
