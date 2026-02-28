Посольство предложило россиянам покинуть Израиль через Египет и Иорданию

На фоне начала операции Тель-Авива и Вашингтона против Ирана посольство России в Израиле призвало россиян, у которых есть такая возможность, покинуть страну. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии.

Россиян также призвали сохранять спокойствие и бдительность, строго выполнять указания израильских властей, находиться рядом с оборудованными защищенными помещениями и не покидать их до соответствующих уведомлений.

В посольстве отметили, что переход «Бегин» («Таба») на границе с Египтом работает круглосуточно, КПП «Ицхак Рабин» («Вади Араба») на границе с Иорданией открыт 28 февраля до вечера, КПП «Алленби» возобновит работу с 1 марта. Остальные переходы временно закрыты, возможны изменения.

«Остальные сухопутные переходы на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения», — предупредило посольство. Там добавили, что в работе пунктов пропуска возможны изменения, гражданам России советуют уточнять информацию перед поездкой.

Утром 28 февраля в Тегеране и других городах Ирана прогремели взрывы. Минобороны Израиля заявило о нанесении «превентивного» удара по республике. Операцию Тель-Авив провел совместно с США. Министр обороны Исраэль Кац объявил в стране чрезвычайное положение.

Вскоре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о двух волнах ракетных запусков со стороны Ирана. По всей стране звучат сирены, граждан призвали не покидать укрытия, работают системы ПВО.