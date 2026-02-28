Операция США против Ирана

Атака Израиля и США на Иран. Фоторепортаж

Израиль нанес удар по Ирану, в атаке участвуют США. Вашингтон ожидает, что эта атака будет более масштабной, чем американская операция в июне 2025 года. Кадры обстановки в Иране — в фоторепортаже

Израиль объявил об атаке на Иран утром 28 февраля. Он назвал свои действия «превентивным ударом». В атаке участвуют США, которые нанесли удары с воздуха и моря.

По данным Mehr News, первая волна взрывов прогремела в Тегеране в 9:30 по местному времени (9:00 мск). Fars также сообщает о взрывах в других иранских городах: в Исфахане (там находится один из объектов ядерной программы Ирана), Куме, Кередже и Керманшахе (там расположен нефтеперерабатывающий завод).

Как сообщает NYT со ссылкой на американского чиновника, целями ударов США на данном этапе являются военные объекты Ирана. Источники в иранской оппозиции сообщили Channel 12, что в том числе были атакованы резиденции иранских лидеров. Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находился в Тегеране, его перевезли в безопасное место, сообщил Reuters.

AP / ТАСС

В США ожидают, что нынешняя атака станет более масштабной, нежели операция Вашингтона с ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, в разгар 12-дневной войны между Ираном и Израилем. Об этом сообщили NYT американские чиновники.

На фото: Тегеран после взрывов

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Иран начал ответную атаку. Армия обороны Израиля отследила несколько запусков ракет. «В настоящее время система противовоздушной обороны выявляет и перехватывает угрозы», — сообщили в ЦАХАЛ.

На фото: Тегеран после взрывов.

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

В Израиле ранее объявили чрезвычайное положение, граждан с помощью сирен уведомили о необходимости держаться близ укрытий. Утром в стране запретили образовательные мероприятия, собрания и работу в офисе, за исключением основных секторов.

США накануне объявили о вывозе части дипломатов и их семей из Израиля и рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страну. Великобритания отозвала сотрудников своего посольства в Иране, также рекомендовав гражданам соблюдать меры безопасности.

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств». «Деятельность [Ирана] непосредственно угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру», — заявил он.

Ранее в обращении к конгрессу Трамп объявил, что Тегеран разработал ракеты, которые могли бы угрожать Европе и американским военным базам в регионе, а теперь разрабатывает ракеты, которые были бы способны долететь до США. Во время объявления о новой операции против Ирана американский лидер пообещал уничтожить ракетную промышленность страны.

West Asia News Agency

США стали угрожать повторными ударами после того, как в декабре 2025 года в Иране начались масштабные протесты. Демонстранты в том числе требовали свергнуть аятоллу Хаменеи. Трамп заявлял о готовности нанести удар, если иранские власти «начнут убивать людей».

Протесты в Иране жестоко подавили. За последовавшие за этим недели США существенно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе стянув туда авианосные ударные группы.

Несколькими днями ранее, 26 февраля, США и Иран провели переговоры в Женеве. Как сообщал Axios, американские посланники были разочарованы их итогами.

В центре обсуждения была ядерная программа Ирана. У США есть и ряд других требований, в частности сворачивание программы баллистических ракет и прекращение поддержки иранских прокси в регионе (в их числе — ХАМАС в секторе Газа, «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене). Иран настаивает, что не занимается разработкой ядерного оружия и не собирается отказываться «от своего права использовать преимущества мирных ядерных технологий на благо народа».

На фото: улица в Тегеране после атаки. Граффити на стене здания гласят: «Долой США».

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Виктория Полякова
Алиса Копчугова
