Атака Израиля и США на Иран. Фоторепортаж

США стали угрожать повторными ударами после того, как в декабре 2025 года в Иране начались масштабные протесты. Демонстранты в том числе требовали свергнуть аятоллу Хаменеи. Трамп заявлял о готовности нанести удар, если иранские власти «начнут убивать людей».
Протесты в Иране жестоко подавили. За последовавшие за этим недели США существенно нарастили военное присутствие на Ближнем Востоке, в том числе стянув туда авианосные ударные группы.
Несколькими днями ранее, 26 февраля, США и Иран провели переговоры в Женеве. Как сообщал Axios, американские посланники были разочарованы их итогами.
В центре обсуждения была ядерная программа Ирана. У США есть и ряд других требований, в частности сворачивание программы баллистических ракет и прекращение поддержки иранских прокси в регионе (в их числе — ХАМАС в секторе Газа, «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене). Иран настаивает, что не занимается разработкой ядерного оружия и не собирается отказываться «от своего права использовать преимущества мирных ядерных технологий на благо народа».
На фото: улица в Тегеране после атаки. Граффити на стене здания гласят: «Долой США».