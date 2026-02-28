Атака Израиля и США на Иран. Фоторепортаж

Израиль объявил об атаке на Иран утром 28 февраля. Он назвал свои действия «превентивным ударом». В атаке участвуют США, которые нанесли удары с воздуха и моря.

По данным Mehr News, первая волна взрывов прогремела в Тегеране в 9:30 по местному времени (9:00 мск). Fars также сообщает о взрывах в других иранских городах: в Исфахане (там находится один из объектов ядерной программы Ирана), Куме, Кередже и Керманшахе (там расположен нефтеперерабатывающий завод).

Как сообщает NYT со ссылкой на американского чиновника, целями ударов США на данном этапе являются военные объекты Ирана. Источники в иранской оппозиции сообщили Channel 12, что в том числе были атакованы резиденции иранских лидеров. Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находился в Тегеране, его перевезли в безопасное место, сообщил Reuters.