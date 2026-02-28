КСИР отчитался об удара по базам США в странах Персидского залива Fars: Иран нанес удар по американским базам в странах Персидского залива

Четыре военные базы США подверглись атаке Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило иранское агентство Fars.

Целью ракетных ударов стали авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США.

Взрывы также были слышны в Абу-Даби и Дубае. В результате падения обломков в столице ОАЭ погиб человек.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ Иран стал наносить удары по Израилю и американским военным базам в разных странах региона.