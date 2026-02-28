Операция США против Ирана

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Лавров в беседе с главой МИД Ирана назвал атаки США и Израиля «ничем не спровоцированным вооруженным нападением» и сообщил о готовности Москвы содействовать мирному урегулированию

Сергей Бобылев / ТАСС

Сергей Лавров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Лавров осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности», — сообщили в МИДе.

Россия выразила готовность содействовать «поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», в том числе Совбезе ООН.

Ранее российский МИД выпустил заявление, в котором назвал безрассудным шагом операцию США и Израиля против Ирана и призвал вернуться к дипломатическим переговорам. Конфликт грозит региону гуманитарной и, возможно, радиологической катастрофой, считают в ведомстве.

«Росатом» тем временем вывез из Ирана детей своих сотрудников, а также «избыточный персонал» и тех, кто пожелал покинуть страну. Всего 94 человека.

Валерия Доброва
Сергей ЛавровАббас АрагчиИранвооруженный конфликтРоссияБлижний Восток
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950