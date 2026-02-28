МИД России назвал безрассудным шагом удары по Ирану

Операция США против Ирана

Россия назвала безрассудным шагом операцию Израия и США против Ирана и призвала вернуться к дипломатическим переговорам. Конфликт грозит региону гуманитарной и, возможно, радиологической катастрофой, считают в МИД

Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Тегеран, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Москва требует немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, говорится в заявлении российского МИДа. Россия готова содействовать разрешению конфликта на базе международного права, заявили в ведомстве.

«Масштаб и характер предшествовавших этому безрассудному шагу военно-политических и пропагандистских приготовлений, включая стягивание в регион крупной военной группировки США, не оставляют сомнений в том, что речь идет о заранее спланированном и неспровоцированном акте вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства-члена ООН», — говорится в публикации.

В ведомстве заявили, что Вашингтон и Тель-Авив «в очередной раз затеяли опасную авантюру», которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, возможно, радиологической катастрофе. МИД призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать «объективную и бескомпромиссную оценку» этим «безответственным действиям».

США 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

Иран на удары Израиля и США отреагировал масштабным запуском ракет и беспилотников по американским военным базам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти ОАЭ сообщили о одном погибшем в Абу-Даби в результате падения обломков ракет.

