Макрон призвал к срочному заседанию Совбеза ООН из-за операции в Иране

Франция призвала к проведению срочного заседания Совета Безопасности ООН на фоне ударов США и Израиля по Ирану. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

По словам Макрона, начало военной операции США и Израиля против Ирана имеет «серьезные последствия для международного мира». Он подчеркнул, что эскалация конфликта опасна для всех участников и «должна прекратиться».

«Иранский режим должен понять, что у него сейчас нет другого выбора, кроме как вступить в добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической ракетной программам, а также действиям по дестабилизации региона», — заявил президент Франции.

Макрон заверил, что Франция принимает «все меры» для обеспечения безопасности своей территории, французских граждан и активов на Ближнем Востоке. Кроме того, Париж выразил готовность задействовать необходимые ресурсы для защиты «своих ближайших партнеров по их просьбе». «Я нахожусь в тесном контакте с нашими европейскими партнерами и друзьями на Ближнем Востоке», — сказал Макрон.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о проведении масштабной военной операции против Ирана. Он обвинил Тегеран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

В ответ на удары Израиля и США Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке. Целями Тегерана стали центр обслуживания Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также авиабазы в ОАЭ, Кувейте и Катаре.

