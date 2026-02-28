Операция США против Ирана

Посольство дало советы россиянам в ОАЭ на фоне удара Ирана

Посольство России в ОАЭ призвало находящихся в стране россиян воздержаться от дальних поездок и посещения мест массового скопления людей, сообщает пресс-служба МИД России.

Российский туристов также призвали сохранять спокойствие и бдительность на фоне эскалации в регионе. Посольство, как заверили дипломаты, работает в штатном режиме.

«Вероятны отмены, задержки и изменения в графике авиарейсов. Просим отслеживать соответствующую информацию на интернет-сайтах международных аэропортов ОАЭ и авиакомпаний», — добавили в дипмиссии.

28 февраля США и Иран начали операцию против Ирана. Сначала взрывы прогремели в ряде городов республики, включая Тегеран. Позднее на фоне ответных атак Ирана они также раздались в Абу-Даби, Дубае, Бахрейне и Катаре.

Корреспондент РБК рассказал, что над Абу-Даби прогремели два «достаточно мощных» взрыва. «Видимо, сработало ПВО, сбили какие-то две ракеты», — сообщил он. Reuters со ссылкой на очевидцев сообщил, что несколько взрывов прогремели недалеко от международного аэропорта Абу-Даби.

По данным АТОР, в ОАЭ сейчас может находится порядка 50 тыс. российских туристов.

