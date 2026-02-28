Лихачев сообщил о вывозе из Ирана детей сотрудников «Росатома»

«Росатом» вывез из Ирана 94 человек, включая часть своих сотрудников и их детей. Остальной персонал находится на АЭС «Бушер» или в российском посольстве в Тегеране

«Росатом» вывез из Ирана детей своих сотрудников, а также «избыточный персонал» и тех, кто пожелал покинуть страну, заявил гендиректор компании Алексей Лихачев, его слова передали РБК в пресс-службе.

«К настоящему моменту из страны вывезены все дети сотрудников, а также весь избыточный персонал и лица, пожелавшие покинуть страну, в общем количестве 94 человека», — уточнил он.

Остальные сотрудники находятся на площадке сооружения АЭС «Бушер» или в поселке проживания. Все необходимые меры по обеспечению их безопасности принимаются, пояснили в «Росатоме». Небольшая группа сотрудников, работающих в Тегеране, сконцентрирована на территории российского посольства, добавил Лихачев.

США и Израиль 28 февраля объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. Воздушное пространство закрыли не только над Израилем и Ираном, но и над Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом. На этом фоне российские авиакомпании скорректировали расписание и маршруты рейсов в страны Ближнего Востока.