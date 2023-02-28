На Украине не исключили дополнительную мобилизацию

Возможное пополнение численности украинских вооруженных сил в Минобороны Украины связали с необходимостью выполнения боевых задач. Однако и нынешнюю численность ВСУ в оборонном ведомстве назвали существенной

Фото: John Moore / Getty Images

На Украине может быть проведена мобилизация большего количества жителей, если это понадобится для выполнения боевых задач. Об этом в интервью Bloomberg сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«Конечно, у нас есть существенные резервы <...>. Мы используем умные решения и это позволяет нам поддерживать существенную численность военнослужащих. Конечно, если будет необходимо и понадобится, мы мобилизуем больше людей. Но сейчас мы готовы к любому развитию событий и готовы продолжать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли у Украины военных для проведения успешных операций и каково состояние украинских сухопутных сил.

Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил и не приводила точных данных о потерях в ходе конфликта.

Что сообщалось о потерях украинской армии В начале сентября 2022 года в США сообщили о потерях украинской армии в «десятки тысяч убитыми и ранеными». Такие данные без указания точных цифр озвучил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли. По сентябрьским оценкам Минобороны России, с конца февраля 2022 года Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 ранеными. Как уточнял российский министр обороны Сергей Шойгу, общие потери составили почти половину украинской армии, численность которой в России оценивали тогда в 200 тыс. человек. В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в конфликте в семь-восемь раз выше российских. В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала российской военной операции погибли 100 тыс. украинских военнослужащих. Позднее эту видеозапись удалили со страницы главы ЕК. Затем спустя несколько часов было опубликовано новое видео — уже с вырезанным фрагментом о потерях. Официальный представитель ЕК Дана Спинант пояснила, что «используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России». В декабре 2022 года советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за девять месяцев военных действий на Украине потери вооруженных сил страны составили до 13 тыс. погибших.

В конце сентября 2022 года занимавший тогда пост советника офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что мобилизация в стране будет продолжаться и в ряды вооруженных сил могут призвать «всех или очень многих» украинских студентов. Этим в Киеве планировали ответить на объявленную 21 сентября в России частичную мобилизацию.

Однако в декабре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране не стоит вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан, Киеву нужны лишь вооружение и военная техника. «У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал министр (цитата по «Украинской правде»).

В конце января 2023 года украинский президент Владимир Зеленский поручил Минобороны начать создавать резервы личного состава армии для восстановления сил после боевых действий. В то же время Зеленский отметил, что не будет раскрывать подробности мобилизационных процессов.