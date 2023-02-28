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Военная операция на Украине ,  
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На Украине не исключили дополнительную мобилизацию

Советник министра обороны Украины Юрий Сак: если понадобится, мы мобилизуем больше людей
Возможное пополнение численности украинских вооруженных сил в Минобороны Украины связали с необходимостью выполнения боевых задач. Однако и нынешнюю численность ВСУ в оборонном ведомстве назвали существенной
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине может быть проведена мобилизация большего количества жителей, если это понадобится для выполнения боевых задач. Об этом в интервью Bloomberg сообщил советник министра обороны Украины Юрий Сак.

«Конечно, у нас есть существенные резервы <...>. Мы используем умные решения и это позволяет нам поддерживать существенную численность военнослужащих. Конечно, если будет необходимо и понадобится, мы мобилизуем больше людей. Но сейчас мы готовы к любому развитию событий и готовы продолжать», — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли у Украины военных для проведения успешных операций и каково состояние украинских сухопутных сил.

Официально Украина не называет актуальную численность вооруженных сил и не приводила точных данных о потерях в ходе конфликта.

Что сообщалось о потерях украинской армии

В начале сентября 2022 года в США сообщили о потерях украинской армии в «десятки тысяч убитыми и ранеными». Такие данные без указания точных цифр озвучил председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По сентябрьским оценкам Минобороны России, с конца февраля 2022 года Украина потеряла 61 207 человек погибшими и 49 368 ранеными. Как уточнял российский министр обороны Сергей Шойгу, общие потери составили почти половину украинской армии, численность которой в России оценивали тогда в 200 тыс. человек.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в конфликте в семь-восемь раз выше российских.

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала российской военной операции погибли 100 тыс. украинских военнослужащих. Позднее эту видеозапись удалили со страницы главы ЕК. Затем спустя несколько часов было опубликовано новое видео — уже с вырезанным фрагментом о потерях. Официальный представитель ЕК Дана Спинант пояснила, что «используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России».

В декабре 2022 года советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что за девять месяцев военных действий на Украине потери вооруженных сил страны составили до 13 тыс. погибших.

В конце сентября 2022 года занимавший тогда пост советника офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что мобилизация в стране будет продолжаться и в ряды вооруженных сил могут призвать «всех или очень многих» украинских студентов. Этим в Киеве планировали ответить на объявленную 21 сентября в России частичную мобилизацию.

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Однако в декабре 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране не стоит вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан, Киеву нужны лишь вооружение и военная техника. «У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал министр (цитата по «Украинской правде»).

В конце января 2023 года украинский президент Владимир Зеленский поручил Минобороны начать создавать резервы личного состава армии для восстановления сил после боевых действий. В то же время Зеленский отметил, что не будет раскрывать подробности мобилизационных процессов.

На Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение 24 февраля, в день ввода российских войск в эту страну. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. В мае 2022 года глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что власти хотят призвать в армию 1 млн человек.

Украинские власти объявили, что мобилизация будет проходить в несколько этапов. По плану на первом из них в армию должны были призвать бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе, затем — военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

На Украине не исключили дополнительную мобилизацию
На Украине не исключили дополнительную мобилизацию

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина мобилизация спецоперация ВСУ боевые действия Минобороны Украины
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