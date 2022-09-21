Шойгу назвал потери Украины с начала спецоперации

Российская армия с начала спецоперации потеряла погибшими 5937 человек, сообщил Шойгу

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С начала российской спецоперации Украина потеряла более 100 тыс. человек погибшими и ранеными, это половина ее первоначальной армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Трансляцию вел РБК.

«Вооруженные силы Украины на начальном этапе представляли порядка 201–202 тыс. человек. За это время больше 100 тыс. их потерь. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек. И это такие достаточно значимые потери. То есть, если говорить о чуть больше 200-тысячной армии, 100 тыс. — это половина армии потеряна», — сказал глава Минобороны.

«Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации, у них мобилизовано почти 300 тыс.», — добавил Шойгу.

Министр также назвал потери российской армии с начала спецоперации. «Не могу не сказать, давно об этом не говорили, о наших потерях. На сегодняшний день это погибшими 5937 человек», — сообщил министр.

С 24 февраля Минобороны России отчитывалось о потерях вооруженных сил дважды: в начале и конце марта. По данным ведомства, на 25 марта на Украине погиб 1351 российский военный, 3825 значились ранеными.

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