Киев не увидел необходимости в дополнительной мобилизации украинцев

Украина нуждается в оружии, боеприпасах и военной технике, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников

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На Украине не стоит вопрос о необходимости дополнительной мобилизации граждан, Киеву нужны вооружение и военная техника, заявил министр обороны страны Алексей Резников.

«Говорить о том, что на данный момент нам нужна дополнительная мобилизация, вопрос пока так не стоит. У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал министр (цитата по «Украинской правде»).

По словам Резникова, украинские власти не скрывают и говорят западным партнерам, что им нужно оружие. «Начиная от артиллерии, снарядов к ней, бронированных автомашин, танков, самолетов, все», — указал он.

Военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине объявили 24 февраля, в день начала российской спецоперации. С тех пор по инициативе украинского президента Владимира Зеленского их несколько раз продлевали. В последний раз военное положение и мобилизацию Верховная рада продлила в ноябре до 19 февраля 2023 года.

Россия в качестве целей спецоперации называла «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, защиту населения Донбасса и обеспечение собственной безопасности. 21 сентября, спустя семь месяцев после начала операции, российский президент подписал указ о частичной мобилизации. Минобороны сообщало о плане по набору 300 тыс. человек. В конце октября, по утверждению министра обороны Сергея Шойгу, он был выполнен и мобилизационные мероприятия прекратились.

Указ о завершении мобилизации не публиковался — в Кремле говорили, что это не требуется. На встрече с матерями участников спецоперации, комментируя возможность нового призыва по мобилизации, президент Владимир Путин сказал: «Не надо, хватит». О том, что мобилизация завершена и новой информации на эту тему нет, позже говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Сообщения о новых волнах мобилизации он назвал «провокационными».