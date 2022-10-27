Путин заявил, что потери ВСУ сейчас в семь-восемь раз выше российских

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 61,57 (0) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 61,36 (-0,07) Инвестиции, 15:59
В ООН указали на отсутствие права расследовать биолаборатории на Украине Политика, 23:17
Кадыров сообщил о гибели 23 чеченских бойцов в Херсонской области Политика, 23:08
Главные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме. Видео Политика, 23:06
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 22:52
Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы Политика, 22:51
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 22:37
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Польский генерал будет обучать украинских солдат Политика, 22:22
Под Миланом мужчина с ножом ранил пять человек в ТЦ Общество, 22:19
Путин заявил, что потери ВСУ сейчас в семь-восемь раз выше российских Политика, 22:03
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
Матч Лиги конференций в Чехии прервали спустя шесть минут из-за тумана Спорт, 21:50
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Маск объяснил покупку Twitter желанием сохранить площадку для обсуждений Технологии и медиа, 21:37
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что потери ВСУ сейчас в семь-восемь раз выше российских

Путин: потери ВСУ в последнее время в семь-восемь раз выше российских
Путин заявил, что потери ВСУ значительно превышают российские — «последнее время почти всегда один к семи, один к восьми»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляцию вел РБК.

«Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — заявил глава государства.

Video

По его словам, «чтобы обеспечить безопасность своих капиталов», власти Украины делают все, что им приказывает Запад, «обертывая это в националистическую обертку» и преподнося своему народу как борьбу за интересы Украины.

Россия проводит операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Представители 141 из 193 стран Генеральной Ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В последний раз данные о российских потерях на Украине озвучивал министр обороны Сергей Шойгу в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Между тем потери украинской стороны, по версии Шойгу, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

Читайте на РБК Pro
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации в Киеве озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
потери ВСУ Владимир Путин Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Володин заявил о потере Украиной способности существовать как государство
Политика
Пентагон озвучил потери Киева за время военной операции
Политика
Минобороны назвало потери ВСУ в результате российских ударов за сутки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter