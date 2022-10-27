Путин: потери ВСУ в последнее время в семь-восемь раз выше российских

Путин заявил, что потери ВСУ сейчас в семь-восемь раз выше российских

Путин заявил, что потери ВСУ значительно превышают российские — «последнее время почти всегда один к семи, один к восьми»

Фото: Carl Court / Getty Images

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляцию вел РБК.

«Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — заявил глава государства.

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По его словам, «чтобы обеспечить безопасность своих капиталов», власти Украины делают все, что им приказывает Запад, «обертывая это в националистическую обертку» и преподнося своему народу как борьбу за интересы Украины.

Россия проводит операцию на Украине с 24 февраля. Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Представители 141 из 193 стран Генеральной Ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

В последний раз данные о российских потерях на Украине озвучивал министр обороны Сергей Шойгу в день объявления частичной мобилизации в России — 21 сентября. Тогда он заявил, что в ходе спецоперации погибли 5937 российских военных. Между тем потери украинской стороны, по версии Шойгу, составили около 100 тыс. человек. Из них погибли 61 207, ранения получили 49 368 человек.

В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что ежедневные потери украинских сил составляют от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский утверждал, что каждый день погибают от 60 до 100 солдат, еще около 500 получают ранения. В последний раз общие потери украинской армии за время спецоперации в Киеве озвучивали 22 августа. Тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.