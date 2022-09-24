На Украине допустили мобилизацию «всех или очень многих» студентов

Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

«Всех или очень многих» украинских студентов могут призвать в украинскую армию на фоне объявления Россией частичной мобилизации. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» (ведущий Марк Фейгин внесен в реестр СМИ-иноагентов).

«Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свою личную проблему c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде? — сказал он.

На уточняющий вопрос ведущего о перспективах для студентов Арестович заявил: «Перспектива плохая. Девочки выедут. Мальчики... уж извините».

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