Зеленский поручил создать мобилизационный резерв ВСУ

Президент Украины указал, что военнослужащие являются важнейшим ресурсом армии, а потому будут созданы резервы, чтобы они могли отдохнуть и восстановиться после боев. В декабре Минобороны страны не видело в донаборе необходимости

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Минобороны Украины займется созданием резервов личного состава армии для восстановления сил после боевых действий, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Видеозапись опубликовал в телеграм-канале его офис.

«Потому что это сложно по разным причинам — и ранения, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальным», — пояснил Зеленский (цитата по «Громадське»).

Он отметил, что важнейший ресурс армии Украины — личный состав, который необходимо беречь: «Люди не просто важны, а самые важные». По его словам, подробности мобилизационных процессов раскрывать нельзя.

На Украине объявили всеобщую мобилизацию и военное положение 24 февраля, в день ввода российских войск в эту страну. По инициативе Зеленского их неоднократно продлевали, в последний раз Верховная рада утвердила их продление в ноябре до 19 февраля 2023 года.

В начале декабря украинское Минобороны сообщало, что вопрос о дополнительном призыве не стоит, текущего количества военнослужащих хватает. «У нас достаточно сегодня людей в вооруженных силах Украины и вообще в секторе безопасности и обороны», — сказал министр Алексей Резников.

При этом в сентябре прошлого года, занимавший тогда пост советника офиса Зеленского Алексей Арестович предупреждал, что «всех или очень многих» студентов страны могут призвать в армию. Он связал этот сценарий с объявлением в России частичной мобилизации, начавшейся за несколько дней до этого. «Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свою личную проблему c обучением в Сорбонне либо в Оксфорде? , — пояснил Арестович.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября, спустя месяц глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о ее завершении. Президент говорил, что были мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев. Однако президентский указ о завершении мобилизации подписан не был, в Кремле на вопросы об этом отвечают, что «точка поставлена», и призывают не верить информации о возобновлении призыва.





Материал дополняется.