Лукашенко опроверг возможность мобилизации в Белоруссии

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Минск не планирует объявлять мобилизацию, белорусы «могут быть спокойны», заявил Александр Лукашенко в ходе общения с журналистами, передает БелТА.

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны», — сказал белорусский лидер.

По его словам, в белорусском законодательстве четко прописано, в каких случаях может быть начата мобилизация. О ее начале власти страны объявят, только если «почувствуют угрозу войны». Пока такой угрозы нет, подчеркнул он.

Как ранее отмечал Лукашенко, Белоруссия может вступить в войну с Украиной только в случае агрессии со стороны Киева.

Планы о проведении мобилизации в Белоруссии власти этой страны опровергали не раз. Осенью 2022 года гражданам начали поступать повестки в военкоматы, однако Минобороны утверждало, что это делается лишь для уточнения учетных данных

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