Пентагон озвучил потери Киева за время военной операции
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
«За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал он на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз называл общие потери украинской армии за время спецоперации в середине апреля. Тогда он сказал, что погибли 2,5–3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.
Российское Минобороны в апреле заявляло о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».
О потерях собственной армии в российском министерстве последний раз сообщали 25 марта. По оценкам Минобороны, на тот момент было 1351 погибший и 3825 раненых.
Россия проводит операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.
США после начала боевых действий начали предоставлять Киеву военную и финансовую помощь. К середине августа Запад поставил или обязался поставить Киеву вооружение, военную технику и иное снаряжение почти на $40 млрд.