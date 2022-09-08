Глава американского генштаба Милли оценил боевые потери ВСУ в десятки тысяч человек

Пентагон озвучил потери Киева за время военной операции

Председатель объединенного комитета начальников штабов США оценил потери ВСУ в десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Киев в конце августа оценивал безвозвратные потери армии в 9 тыс. человек

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала российской военной операции потеряли десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«За последние шесть месяцев украинцы заплатили ужасную цену в десятки тысяч потерь убитыми и ранеными», — сказал он на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз называл общие потери украинской армии за время спецоперации в середине апреля. Тогда он сказал, что погибли 2,5–3 тыс. человек, еще 10 тыс. получили ранения. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 22 августа сообщил, что безвозвратные потери украинской армии составляют около 9 тыс. человек.

Российское Минобороны в апреле заявляло о 23 тыс. погибших бойцов «украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников».

О потерях собственной армии в российском министерстве последний раз сообщали 25 марта. По оценкам Минобороны, на тот момент было 1351 погибший и 3825 раненых.

Читайте на РБК Pro Pro Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить Инструкции Pro Эффект иллюзии правды: почему мы верим лжи, если часто ее слышим Эффект иллюзии правды: почему мы верим лжи, если часто ее слышим Статьи Pro «Проснувшись, пью воду из-под крана»: глава Peloton — о своих привычках «Проснувшись, пью воду из-под крана»: глава Peloton — о своих привычках Статьи Pro На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Как родители мешают детям найти работу по душе и можно ли все исправить Инструкции Pro Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Как добавить больше овощей в рацион: 5 советов и 3 рецепта Инструкции Pro Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков Инструкции

Россия проводит операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства. Киев в ответ разорвал с Москвой дипломатические отношения, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Представители 141 из 193 стран Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

США после начала боевых действий начали предоставлять Киеву военную и финансовую помощь. К середине августа Запад поставил или обязался поставить Киеву вооружение, военную технику и иное снаряжение почти на $40 млрд.