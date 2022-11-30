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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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ЕК объяснила, почему удалила оценку потерь Украины из видео фон дер Ляйен

Еврокомиссия: видео главы ЕК отредактировали из-за слов о 100 тыс. погибших военных ВСУ
Видео с выступлением главы Еврокомиссии фон дер Ляйен было перезалито из-за неверной оценки числа погибших военных Украины в 100 тыс. человек. По данным Минобороны России, ВСУ с февраля потеряли 61,2 тыс. человек погибшими

Видео с записью заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен было отредактировано из-за неточности в оценке потерь Украины за время конфликта с Россией, сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Дана Спинант в Twitter.

«Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России», — написала она, опубликовав отредактированную версию заявления фон дер Ляйен.

Прежняя версия видеообращения Урсулы фон дер Ляйен была опубликована в ее Twitter около 9:00 по времени Брюсселя (11:00 мск). В своем выступлении глава ЕК предложила создать механизм, который позволил бы ЕС использовать заблокированные западными странами резервы российского Центробанка, организовать международный суд под эгидой ООН из-за действий России на Украине, а также заявила, что с февраля в конфликте с Россией погибли 100 тыс. украинских военнослужащих.

Эту видеозапись удалили со страницы главы ЕК, новое видео опубликовали в 12:39 (14:39 мск). В новом видео фрагмент в начале выступления главы ЕК, где она говорила о потерях Киева, был вырезан.

РБК отправил запрос в Еврокомиссию.

21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России, свою оценку потерь украинской армии привел глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, Украина с момента начала российской спецоперации потеряла погибшими 61,2 тыс. человек, еще порядка 50 тыс. украинских военных были ранены. Общие потери ВСУ убитыми и ранеными, таким образом, на тот момент превысили 100 тыс. человек, что составляет половину от той численности военных, которая была у Украины до начала спецоперации, рассказал глава Минобороны. Тогда же Шойгу привел данные о потерях российской армии с момента начала конфликта — 5937 человек.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Вероника Вишнякова
Минобороны потери Урсула фон дер Ляйен Украина Сергей Шойгу
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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