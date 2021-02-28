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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская спрогнозировала уход Лукашенко весной

Это произойдет из-за возрастающего давления на Лукашенко внутри страны, а также союза новой администрации США с ЕС, считает Тихановская. Лукашенко говорил, что готов сам уйти через год-другой
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оставит должность уже весной 2021 года. Такую точку зрения в интервью Bild am Sonntag выразила экс-кандидат в президенты страны от оппозиции Светлана Тихановская.

«В этом году падет режим Лукашенко. Думаю, весной его не будет», — заявила она. По мнению Тихановской, это произойдет под «давлением на режим внутри страны», а также благодаря союзу между новой администрацией США и Евросоюзом: «Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет».

Оппозиция уже выиграла выборы у Лукашенко, и он «только силой держит себя у власти», считает Тихановская (согласно данным ЦИК Белоруссии, за Лукашенко на августовских выборах проголосовали 80,1% избирателей, а за Тихановскую — 10,1%. В штабе оппозиционного кандидата, ссылаясь на независимо собранные данные по всей стране, сообщили, что она заручилась поддержкой 70–80%). «Да, он пугал людей на улицах дубинками и винтовками, но люди находят другие способы протестовать», — заявила она.

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Многим в Белоруссии кажется, что ситуация не меняется, признала Тихановская. Она не согласилась с этой оценкой: «Вся страна изменилась за последние полгода, каждый человек. Никто не сможет выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства». По ее словам, то, что на улицы выходят меньше людей по сравнению августом, не означает, что протестное движение стало менее активным. Тихановская заявила, что некоторые люди хотели бы «более агрессивной революции», но сама она выступает за мирный протест.

В августе Тихановская покинула Белоруссию, она рассказывала, что сделала это под давлением властей. В стране против нее возбуждены уголовные дела за призывы к свержению конституционного строя и создание экстремистского формирования и руководства им. В октябре СК республики объявил Тихановскую в межгосударственный розыск. Политик говорила, что готова вернуться на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. В январе она обратилась для этого за помощью в ОБСЕ.

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Результаты августовских выборов в Белоруссии не признало большинство западных стран. Лукашенко заявлял, что голосование прошло честно, и фальсификаций в 80% голосов быть не может. Он обвинил страны Запада в организации митингов в Белоруссии, а введенные против страны санкции назвал «бандитскими».

В августе Лукашенко допустил, что сложит полномочия через год или два, но это будет возможно только после утверждения новой Конституции. Он заявил, что боится отдавать пост главы государства «непонятно кому» до принятия нового Основного закона: по мнению Лукашенко, будущему президенту нельзя оставлять систему, в которой основные властные полномочия у одного человека. Лукашенко исключил сценарий, при котором власть в стране будет передана его детям. В середине ноября он допустил, что 70–80% президентских полномочий в Белоруссии могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам.

11 февраля Лукашенко сообщил, что новый вариант Конституции страны будет разработан в 2021 году, а на референдум он может быть вынесен в 2022 году.

Автор
Наталия Анисимова
Светлана Тихановская Александр Лукашенко Белоруссия протесты
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