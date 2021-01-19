Тихановская попросила помощи у ОБСЕ для возвращения в Белоруссию

Светлана Тихановская (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет вернуться на родину, однако для этого ей необходима помощь международного общества. Об этом она сообщила на онлайн-встрече с послами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в Telegram-канале Тихановской.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — указала она.

Тихановская привела в пример случай российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали сразу же после возвращения в Россию. По словам Тихановской, история Навального доказывает, что в таких ситуациях нужна помощь международного сообщества, прежде всего, ОБСЕ.

Бывший кандидат в президенты покинула Белоруссию в августе, после окончания выборов. Под давлением белорусских властей женщина была вынуждена переехать в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — рассказывала политик.