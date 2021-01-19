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Тихановская попросила помощи у ОБСЕ для возвращения в Белоруссию

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что хочет вернуться на родину, однако для этого ей необходима помощь международного общества. Об этом она сообщила на онлайн-встрече с послами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), говорится в Telegram-канале Тихановской.

«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможности безопасно вернуться в Беларусь. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — указала она.

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Алексей Навальный (в центре)

Тихановская привела в пример случай российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали сразу же после возвращения в Россию. По словам Тихановской, история Навального доказывает, что в таких ситуациях нужна помощь международного сообщества, прежде всего, ОБСЕ.

Бывший кандидат в президенты покинула Белоруссию в августе, после окончания выборов. Под давлением белорусских властей женщина была вынуждена переехать в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — рассказывала политик.

Ранее она уже говорила, что готова вернуться в республику, когда будет чувствовать себя там в безопасности.

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Против Тихановской в Белоруссии возбуждены уголовные дела за призывы к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии) и создание экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии). СК Белоруссии в октябре объявил Тихановскую в межгосударственный розыск.

Президентские выборы в Белоруссии, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80%. Оппозиция считает, что голосование было сфальсифицировано, и истинным победителем является Тихановская. Протесты в республике не стихают с августа. Часть европейских стран не признала Лукашенко легитимным лидером. Россия считает его законным президентом.

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