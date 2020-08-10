Лукашенко сравнил прошедшие выборы с праздником

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президентские выборы в Белоруссии прошли как праздник, заявил действующий глава государства Александр Лукашенко. По его словам, власти хотели «людям подарить праздник» и люди откликнулись рекордной явкой.

«Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

При этом президент отметил, что «кому-то» — под руководством из-за границы — хотелось этот праздник испортить.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.