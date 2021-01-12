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Политика ,  
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Лукашенко счел санкции Запада в отношении Белоруссии «бандитскими»

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Санкции, которые ввели страны Запада против белорусских мероприятий, являются «бандитскими». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
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«Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада», — сказал глава государства. Он поручил правительству страны выработать симметричный ответ.

Ранее, 17 декабря, Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии, которых Брюссель счел причастными к фальсификации результатов президентских выборов.

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В список организаций, против которых ввели санкции, попали ЗАО «Белтехэкспорт», девелоперская компания Dana Holdings, Главное хозяйственное управление Управления делами президента, ИТ-компания Synesis, ОАО «Электромеханический завод АГАТ», АО «140 ремонтный завод» и Минский завод колесных тягачей (МЗКТ).

Первый пакет санкций против Минска был принят 1 октября, куда вошли более 40 чиновников. Второй пакет был введен 6 ноября против Лукашенко, его сына Виктора и еще 13 чиновников.

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В ответ Минск запретил ряду европейских чиновников въезд в Белоруссию. Глава МИДа Владимир Макей заявил, что белорусские санкции коснутся представителей руководства Евросоюза.

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