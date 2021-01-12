Лукашенко счел санкции Запада в отношении Белоруссии «бандитскими»

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Санкции, которые ввели страны Запада против белорусских мероприятий, являются «бандитскими». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Видео: Пул Первого/Telegram

Video

«Пара-тройка наших предприятий подпали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада», — сказал глава государства. Он поручил правительству страны выработать симметричный ответ.

Ранее, 17 декабря, Евросоюз принял третий пакет санкций против ряда компаний и физлиц Белоруссии, которых Брюссель счел причастными к фальсификации результатов президентских выборов.