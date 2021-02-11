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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко выставил свои условия передачи власти

Какая роль отводится клеймящему оппозицию Всебелорусскому собранию
В повестке первого дня Всебелорусского собрания оказались две равнозначные темы. Сначала Александр Лукашенко описывал конституционную реформу, референдум и выборы, а потом его сторонники обвиняли оппозицию в мятеже и фашизме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / EPA / ТАСС)
Как Лукашенко видит транзит власти

Всебелорусское народное собрание — важнейшее, по выражению президента Александра Лукашенко, событие в жизни страны — началось для делегатов в восемь утра 11 февраля. К этому времени они начали собираться в фойе, на этажах и балконах Дворца республики в Минске. Каждый десятый — в погонах, сотрудник правоохранительных органов или военный.

Собрание открылось речью Лукашенко. Четырехчасовое выступление белорусского президента время от времени прерывали бурные аплодисменты. Он заявил о необходимости укрепления силового блока, повышения эффективности госуправления, о росте зарплат врачей и учителей, поэтапном внедрении накопительной пенсионной системы, жилищном и дорожном строительстве, планах по замене лифтов. В общем, традиционные темы для проходящего раз в пять лет собрания, на котором обсуждается пятилетний план развития республики.

Однако в отличие от форумов прошлых лет Лукашенко часто переключался на оценку внутриполитической ситуации. «Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», «нас качали до сих пор, качают сейчас», «опираясь на внутренние силы, была предпринята не попытка «цветной революции», а мятеж по принципу блицкрига» — так описывал он события, происходящие в стране с лета прошлого года.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным ЦИК республики, Александр Лукашенко победил, набрав 80% голосов. После этого десятки тысяч человек вышли на улицы, протестуя против фальсификации результатов выборов (с требованием провести их повторно) и против произвола правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются до сих пор. Часть оппозиционных лидеров были вынуждены уехать за границу, как единый кандидат оппозиции Светлана Тихановская. Многие, как Мария Колесникова, были арестованы.

В конце лета Лукашенко в ответ на протесты пообещал провести конституционную реформу. Ее необходимость он мотивировал тем, что будущему президенту нельзя оставлять систему, в которой основные властные полномочия — у одного человека.

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Александр Лукашенко

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Контуры конституционного процесса Лукашенко очертил на исходе четвертого часа своей речи перед собранием. «Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять», — снова пообещал президент. Проект Конституции будет готов в течение этого года, в начале следующего его можно вынести на референдум, сообщил он затем. Под новую Конституцию придется переформатировать многие законы, что тоже может быть сделано в течение следующего года, продолжил Лукашенко.

«И тогда главный вопрос — «Ну а что? Ну а когда? А когда он уйдет?» — этот вопрос решится», — пообещал возглавляющий республику с 1994 года президент. При этом он назвал два обязательных условия своего ухода. Первое: «В стране мир, порядок, никаких протестных действий». Второе: «Если сложится так, что к власти придут «не те» и у них будут другие взгляды, то вторым пунктом запишем, что ни один волос с головы вас и сторонников нынешнего президента упасть не может».

«Стабилизатором» на переходный период, по предложению Лукашенко, должно стать Всебелорусское народное собрание, которое он предложил сделать конституционным органом.

Как делегаты комментировали предложения президента

Предложения по началу работы над конституционной реформой и приданием конституционного статуса собранию содержатся в проекте итоговой резолюции форума, с которой удалось ознакомиться РБК. Документ был готов заранее, это РБК подтвердили несколько делегатов, но его должны утвердить или уточнить в пятницу, на второй день работы собрания. Когда и кем проект писался, чьи предложения в нем собраны, делегаты собрания, с которыми поговорил РБК, сказать не смогли, только отметили, что перед собранием по этому поводу проводились дискуссии и консультации. Зато на обложке тонкого шестистраничного буклета с текстом резолюции указан тираж — 2710 экземпляров. Именно столько должно было быть делегатов нынешнего собрания, но в итоге их оказалось даже меньше — около 2400.

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Пресс-центр Дворца Республики с трансляцией выступления Александра Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании, Минск

«Может быть, в какой-то степени и надо некоторые моменты менять, но фундаментально социальную направленность, которая заложена изначально в нашей действующей Конституции, нужно сохранить. Может, какие-то полномочия и надо распределить. Но в принципе я не считаю, что это особенно актуально», — сказал РБК перед началом собрания один из делегатов от Молодеченского района. Отличная точка зрения у рабочего одного из предприятий в Могилевской области. «Конечно, Конституция должна быть изменена. Все ожидали, что это должно было уже случиться», — сказал он РБК. По его мнению, случаи превышения полномочий силовиками при разгоне протестующих необходимо расследовать: «Народ считает, что это (насилие со стороны силовиков. — РБК) излишне. Но надо хорошо разобраться». «Надеюсь, я ничего лишнего не сказал», — закончил он разговор с корреспондентом РБК.

Как выступавшие оценили происходящее в стране

Вторая часть повестки дня 11 февраля была обозначена как «Выступления делегатов». Все они слились в единодушной оценке событий в стране: выступающие против президента либо куплены, либо одурачены. «Вы все помните, как пытались расшатать коллектив БелАЗа, остановить производство, как заезжие гастролеры ждали заводчан на проходных, призывали к забастовкам, но ничего у них не получилось. Завод, как и город, выстоял, не поддался на провокации и ложные обещания красивой жизни где-нибудь на окраине европейской провинции», — заявила первый зампред Жодинского горисполкома Наталья Сушко, напомнив о попытках оппозиции организовать забастовки на белорусских предприятиях.

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«Отдать государство в руки фашиствующей демократии ни в коем случае нельзя», — заявил следующий выступающий, министр иностранных дел Владимир Макей. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что беглецы, проходимцы и предатели попытались устроить мятеж. Он же напомнил, что деды собравшихся находили фашистов и через десятилетия, где бы те ни были.

«Сегодня на этом важном мероприятии я представляю студенческую молодежь», — начала свою речь студентка шестого курса Витебского мединститута Анна Козлова. «В прошлом году наша страна столкнулась с настоящей войной. Информационной. И в первую очередь под атаку попала молодежь. Сейчас мы уже понимаем, что доступность различного рода информации, в частности из соцсетей, может нести не только пользу, — продолжила она. — Отсутствие опыта у молодежи — отличный союзник того, кто хочет разрушить единство нашей страны».

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Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

Трансляция всех выступлений шла на сайте ВНС, но закончилась, когда слово взяла бывший оппозиционный депутат парламента Анна Канопацкая. Она начала с того, что вмешательство во внутренние дела Белоруссии — «в первую очередь юридических и физических лиц российской юрисдикции» — привело к эскалации гражданского противостояния и имело негативные экономические последствия, которые исчисляются миллиардами долларов. Поэтому ее первым предложением стало создание комиссии, которая оценит ущерб «от указанных действий», нанесенный Россией. Если Россия откажется выплатить компенсацию, Канопацкая предложила рекомендовать президенту отозвать подпись под Союзным договором (как пояснила РБК сама Канопацкая, ставленниками Москвы она считает банкира Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, которые планировали принять участие в президентских выборах, но были задержаны и обвинены в различных уголовных преступлениях).

Затем она призвала не поддерживать признание экстремистским бело-красно-белого флага, который участники протестов используют в качестве своего символа. Третьим пунктом ее выступления стало предложение принять закон об амнистии и изменить меру пресечения находящимся под следствием гражданам на не связанную с содержанием под стражей.

Договорить Канопацкой не дали. Ведущая заседание глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова отключила микрофон, сославшись на регламент.

Автор
Александр Атасунцев
При участии
Полина Химшиашвили
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