Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

Работа над новой Конституцией, по его словам, уже идет, но первые два предложенных ему варианта он отверг.
«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал Лукашенко. Он также пообещал, что новых выборов — взамен прошедших 9 августа — не будет: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».
В понедельник, 17 августа, не допущенный к прошедшим 9 августа выборам главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова вести диалог с Лукашенко, в том числе и обсуждать гарантии его неприкосновенности «в случае мирной и добровольной передачи власти». Сам Лукашенко ранее уверял, что из Белоруссии никогда и никуда не убежит.
Внесение «решительных поправок» в действующую Конституцию Белоруссии Лукашенко анонсировал в конце июня 2020 года. Тогда он указал на необходимость по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».
Ранее с предложением провести референдум для пересмотра Конституции выступал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, пытавшийся принять участие в выборах президента страны 9 августа, но не допущенный к ним (18 июня он был задержан и помещен в изолятор КГБ, генпрокурор Белоруссии объяснил передачу дела Белгазпромбанка в КГБ тем, что действия его фигурантов создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности»). В интервью РБК Бабарико объяснял важность конституционной реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.
В соответствии с положениями действующей Конституции Белоруссии изменения в Основной закон может вносить парламент по инициативе президента или не менее 150 тыс. избирателей либо они могут быть приняты по результатам референдума («за» должны проголосовать большинство всех избирателей). Причем изменения в такие разделы Конституции, как «Основы конституционного строя», «Личность, общество, государство», «Президент, парламент, правительство, суд» и «Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения», могут вноситься только через референдум.
На референдуме 1996 года за проект обновленной Конституции, предложенный Лукашенко, проголосовали более 5,175 млн человек, или 70,5% избирателей. В 2004 году за изъятие из документа нормы, запрещающей одному человеку избираться президентом Белоруссии более двух раз, проголосовали, по официально оглашенным данным, 79,42% избирателей.
По данным ЦИК, в выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.
14 августа Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».