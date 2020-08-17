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Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

Александр Лукашенко заявил, что боится отдавать пост президента «непонятно кому» до принятия новой Конституции Белоруссии, потому что иначе «будет беда». Но согласен передать полномочия по новой Конституции, хотя и не сразу
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности сложения им своих полномочий через год или два, однако не считает возможным сделать этого до принятия новой Конституции.

«Я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас», — заявил Лукашенко, выступая (цитата по Tut.by) 17 августа перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Согласно действующей Конституции Белоруссии, президент избирается на пять лет, таким образом, объявленный победителем прошедших 9 августа выборов Лукашенко получит право занимать пост главы государства не год или два, а вплоть до 2025 года.

Отказ покинуть этот пост уже сейчас Лукашенко объяснил боязнью передать его другому человеку, который сможет во вред стране использовать заложенные в действующей Конституции широчайшие президентские полномочия.

«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь. Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — сказал Лукашенко.

Лукашенко анонсировал внесение решительных поправок в Конституцию
Политика
Александр Лукашенко

Работа над новой Конституцией, по его словам, уже идет, но первые два предложенных ему варианта он отверг.

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«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — сказал Лукашенко. Он также пообещал, что новых выборов — взамен прошедших 9 августа — не будет: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет».

В понедельник, 17 августа, не допущенный к прошедшим 9 августа выборам главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что оппозиция готова вести диалог с Лукашенко, в том числе и обсуждать гарантии его неприкосновенности «в случае мирной и добровольной передачи власти». Сам Лукашенко ранее уверял, что из Белоруссии никогда и никуда не убежит.

Цепкало заявил о согласии оппозиции обсудить неприкосновенность Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко

 

Внесение «решительных поправок» в действующую Конституцию Белоруссии Лукашенко анонсировал в конце июня 2020 года. Тогда он указал на необходимость по-новому распределить в Основном законе полномочия властей разных уровней и анонсировал передачу части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора».

Ранее с предложением провести референдум для пересмотра Конституции выступал бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, пытавшийся принять участие в выборах президента страны 9 августа, но не допущенный к ним (18 июня он был задержан и помещен в изолятор КГБ, генпрокурор Белоруссии объяснил передачу дела Белгазпромбанка в КГБ тем, что действия его фигурантов создали «реальную угрозу интересам национальной безопасности»). В интервью РБК Бабарико объяснял важность конституционной реформы необходимостью восстановить правильную систему управления страной за счет разделения властей и введения ограничения числа президентских сроков.

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В соответствии с положениями действующей Конституции Белоруссии изменения в Основной закон может вносить парламент по инициативе президента или не менее 150 тыс. избирателей либо они могут быть приняты по результатам референдума («за» должны проголосовать большинство всех избирателей). Причем изменения в такие разделы Конституции, как «Основы конституционного строя», «Личность, общество, государство», «Президент, парламент, правительство, суд» и «Действие Конституции Республики Беларусь и порядок ее изменения», могут вноситься только через референдум.

На референдуме 1996 года за проект обновленной Конституции, предложенный Лукашенко, проголосовали более 5,175 млн человек, или 70,5% избирателей. В 2004 году за изъятие из документа нормы, запрещающей одному человеку избираться президентом Белоруссии более двух раз, проголосовали, по официально оглашенным данным, 79,42% избирателей.

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По данным ЦИК, в выборах 9 августа победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

14 августа Тихановская объявила о запуске процедуры создания координационного совета, который должен будет обеспечить передачу ей власти в стране, а 17 августа заявила, что готова взять на себя обязанности национального лидера на период организации новых президентских выборов — «реальных, честных и прозрачных».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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