Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий

Александр Лукашенко заявил, что боится отдавать пост президента «непонятно кому» до принятия новой Конституции Белоруссии, потому что иначе «будет беда». Но согласен передать полномочия по новой Конституции, хотя и не сразу

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности сложения им своих полномочий через год или два, однако не считает возможным сделать этого до принятия новой Конституции.

«Я четверть века у власти. Сколько можно, конечно, я когда-то уйду. Может, через год или через два — это зависит от вас», — заявил Лукашенко, выступая (цитата по Tut.by) 17 августа перед работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Согласно действующей Конституции Белоруссии, президент избирается на пять лет, таким образом, объявленный победителем прошедших 9 августа выборов Лукашенко получит право занимать пост главы государства не год или два, а вплоть до 2025 года.

Отказ покинуть этот пост уже сейчас Лукашенко объяснил боязнью передать его другому человеку, который сможет во вред стране использовать заложенные в действующей Конституции широчайшие президентские полномочия.

«Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому, потому что будет беда, я этого больше всего боюсь. Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость, вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было страны. Но вы знаете, на что я пойду, на что нет. Вы знаете, что ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — сказал Лукашенко.