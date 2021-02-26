Лукашенко исключил передачу власти сыновьям

По словам главы государства, после его ухода «ни один его ребенок» не будет президентом Белоруссии. Это никогда не обсуждалось, утверждает Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его слова передает БелТа.



«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности. — РБК) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил глава государства на собрании Национального олимпийского комитета (НОК).

Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента НОК, 26 февраля был избран на пост президента комитета. C мая 1997 года президентом НОК был Александр Лукашенко.

Действующий президент пообещал, что Виктор далее не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал президент.

Кроме Виктора у президента Белоруссии еще два сына: средний сын Дмитрий — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» — и младший несовершеннолетний сын Николай.