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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко исключил передачу власти сыновьям

По словам главы государства, после его ухода «ни один его ребенок» не будет президентом Белоруссии. Это никогда не обсуждалось, утверждает Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям, в частности, старшему сыну Виктору. Его слова передает БелТа.

«И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему (сыну Виктору, с 2005 года он занимал должность помощника президента по нацбезопасности. — РБК) как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня», — заявил глава государства на собрании Национального олимпийского комитета (НОК).

Виктор Лукашенко, который до настоящего времени работал в должности первого вице-президента НОК, 26 февраля был избран на пост президента комитета. C мая 1997 года президентом НОК был Александр Лукашенко.

Действующий президент пообещал, что Виктор далее не будет государственным служащим. «Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал президент.

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Кроме Виктора у президента Белоруссии еще два сына: средний сын Дмитрий — председатель совета государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» — и младший несовершеннолетний сын Николай.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы, по итогам которых, согласно данным ЦИК, победу с большим отрывом одержал Лукашенко. Противники президента обвинили власть в фальсификациях, после чего в Минске и других городах начались массовые протестные акции. Сам Лукашенко утверждал, что при его результате 80% голосов фальсификации невозможны. По его мнению, протестами в стране руководят из-за рубежа.

В августе Лукашенко допустил проведение еще одних президентских выборов, но только после принятия новой Конституции. Ее необходимость он мотивировал тем, что будущему президенту нельзя оставлять систему, в которой основные властные полномочия — у одного человека. По его словам, главное условие для передачи власти — это мирная обстановка в стране. «В стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение», — говорил Лукашенко. В ноябре глава государства допускал, что 70–80% полномочий президента могут быть переданы парламенту, правительству и другим структурам.

На Всебелорусском народном собрании, которое прошло 11-12 февраля, Лукашенко сообщил, что проект новой Конституции Белоруссии будет подготовлен в течение этого года и как минимум в начале следующего внесен на всенародное голосование. Новая Конституция, по словам президента, повлечет за собой корректировки многих законов, изменить законодательство планируется в течение следующего года. Референдум по новой Конституции могут провести одновременно с местными выборами в начале следующего года, уточнил Лукашенко.

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Автор
Анастасия Батманова
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