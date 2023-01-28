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NYT рассказала о смене стратегии Запада после снимков окопов на Украине

NYT: власти США пришли к выводу о необходимости менять стратегию по оружию для Украины
Эксперты NYT назвали поставки танков наименее важной частью плана передачи вооружений Украине и предположили переход ВСУ к стратегии американской армии. В Кремле говорили, что западные танки на Украине «горят и будут гореть»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Аналитики правительства США спрогнозировали риск формирования «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения на Украине в 2023 году и назвали согласованные ранее поставки танков наименее важной частью программы передачи вооружений — к такому выводу они пришли после анализа спутниковых снимков строительства Россией оборонительных траншей, пишет The New York Times.

Издание указало, что стороны в течение первого года конфликта концентрировались на артиллерийских обстрелах, присутствовали и танковые операции, но одним из наиболее важных вооружений были быстроходные боевые бронированные машины.

На следующем этапе конфликта ВСУ могут попытаться нацелиться на укрепленные сооружения российских войск, прорыв оборонительных рубежей в скоординированной атаке с разными типами войск — пехотой, танками и артиллерией, такая стратегия — основа боевых операций американской армии, пишет NYT со ссылкой на правительственных экспертов.

Аналитики указали в беседе с NYT, что важнейшими поставками Запада для Украины станут в ближайшее время бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков. США планируют направить украинской армии 109 БМП Bradley, европейские страны передадут большое количество артиллерии, которые могут быть объединены с немецкими танками Leopard 2 в три дополнительных бригады.

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — пояснил эксперт по России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.

Эксперты также подчеркнули, что первоначально западные страны опасались передавать Украине вооружения, которые требуют долгого обучения военнослужащих, а также проводить тренировки по ведению боевых действий. США прежде безуспешно пытались поделиться опытом с иракскими и афганскими военными, однако эта инициатива провалилась.

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Власти Украины прежде не раз просили дальнобойные ракеты, танки и другое тяжелое вооружение. О поставках танков на Украину страны Запада объявили в январе. Франция направит колесные танки AMX-10 RC (доставят в течение двух месяцев), не исключена поставка гусеничных танков Lecrerc. Великобритания передаст Украине танки Challenger 2. Танки Leopard пообещали передать Германия, Польша, Испания, Канада и другие страны, Abrams — США. Всего — 321 танк, уточнил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Власти России критикуют западное снабжение Украины вооружением и боеприпасами. В Кремле считают, что Киев ждут последствия «со знаком минус», а продвижению российских войск эти действия не помешают. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные», — предупредил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США Украина Германия высокоточное оружие ракеты танки поставки оружия ATACMS РСЗО HIMARS Военная операция на Украине
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