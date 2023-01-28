Аналитики RAND назвали четыре шага США к прекращению конфликта на Украине

Затягивание конфликта на Украине невыгодно США, считают аналитики американского центра RAND. Среди негативных для Вашингтона последствий — рост цен на энергоносители, рост объемов помощи Украине и зависимости России от Китая

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта». Эксперты анализируют этот конфликт с точки зрения национальных интересов США и приходят к выводу, что его затягивание Вашингтону невыгодно. И хотя США не могут определить длительность противостояния, отмечается в докладе, они могут предпринять шаги, которые помогут завершить конфликт путем переговоров.

Какие плюсы и минусы у затягивания конфликта для США

Среди выгод, которые Вашингтону принесет затягивание боевых действий, эксперты выделяют четыре следующие.

Дальнейшее ослабление России. Однако США получат от этого лишь умеренные выгоды.

Рост контроля Киева над территориями. Меньше украинцев будут жить на подконтрольных России территориях, что в гуманитарных интересах США. Также это укрепит международную норму о территориальной целостности государства.

Снижение «возможностей России угрожать другим». Пока идут боевые действия, у Москвы будет меньше ресурсов на то, чтобы вмешиваться в события в других местах.

Снижение энергетической зависимости поддерживающих Украину стран от России и рост их трат на оборону. Этот тренд эксперты считают уже достаточно устойчивым.

Однако издержек для США, связанных с затягиванием конфликта, отмечают эксперты RAND, гораздо больше. Они выделяют девять — от наиболее до наименее значительных:

Будет расти риск того, что Москва применит ядерное оружие и начнется война между НАТО и Россией. Избежать этих двух сценариев — главный приоритет США.

Киеву будет нужно больше экономической и военной поддержки. Чем раньше Украина вернется к экономической устойчивости, тем меньше будет нагрузка на бюджеты США и союзников.

Чем дольше длится конфликт, тем больше от него пострадает украинцев. В гуманитарных интересах США, чтобы это прекратилось.

Продолжится рост цен на энергоносители и продукты питания, тогда как в интересах Вашингтона — стабилизация энергетических рынков и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Замедлится глобальный экономический рост, что негативно скажется на американской экономике.

США не смогут в достаточной мере сконцентрироваться на других приоритетах своей внешней политики, поскольку их ресурсы будут сконцентрированы на украинском направлении.

На этих приоритетах также негативно сказывается текущее замораживание отношений с Россией. Пока длится конфликт, разморозить их проблематично.

Сохраняется вероятность того, что Россия приобретет новые территории, хотя, по оценке экспертов RAND, "она невелика".

Россия впадет в большую зависимость от Китая, чем до начала конфликта. В условиях глобального соперничества Вашингтона с Пекином это не в интересах США.

Как может завершиться конфликт

Аналитики RAND рассматривают три варианта завершения конфликта: абсолютная победа одной из сторон, перемирие с прекращением боевых действий или же политическое урегулирование.

Говоря об абсолютной победе, эксперты ссылаются на определение американского политолога Дэна Рейтера, согласно которому «победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупируя или аннексируя территорию противника...». Такую победу союзники достигли во Второй мировой войне. Однако в украинском конфликте такой вариант маловероятен, отмечают аналитики.

Более возможным они считают перемирие с заморозкой линии фронта и/или переговоры о политическом урегулировании (зачастую на практике разницы между этими подходами практически нет). Исходя из переговоров в Стамбуле весной 2022 года, эксперты обозначают ключевые требования сторон: для Москвы принципиально неприсоединение Украины к НАТО; для Киева — получение гарантий его безопасности со стороны Запада из-за недоверия к России. Урегулирование может коснуться ряда других вопросов — от создания фонда восстановления Украины до условий снятия западных санкции с России. «Политическое урегулирование необязательно должно решить все расхождения между сторонами; необходимо устранить расхождения так, чтобы это позволило качественно улучшить отношения между бывшими воюющими сторонами», — говорится в докладе.

Однако сейчас кажется невозможным начать переговоры не только о мире, но о перемирии - аналитики называют два фундаментальных препятствия для них. Во-первых, это оптимизм каждой из сторон относительно исхода боевых действий.

Во-вторых, существует пессимизм касательно тех преимуществ, которое сторонам может принести урегулирование. Взаимное недоверие ведет к опасениям, что мир долго не продлится. Препятствия возникают тогда, когда хотя бы одна сторона уверена, что ее противник — это агрессор, который, заполучив преимущество, нарушит соглашение или изменит свои предпочтения в будущем. Это, по мнению экспертов, касается в первую очередь Киева. Россия же, пишут они, считала бы мир выгодным, если бы Украина обязалась не присоединяться к НАТО, однако из-за периодических сдвигов в украинской внешней политике российская сторона не верит, что Киев сдержит это обещание. Москва также полагает, что после завершения конфликта Запад сохранит санкционное давление на нее.

По оценке экспертов, в интересах США — долгосрочное мирное соглашение, а не просто перемирие; в дальнейшем оно позволит разрешить противоречия между Россией и НАТО. Если конкуренция в Европе будет более управляемой, а риск возобновления конфликта на Украине снизится, США смогут перераспределить ресурсы исходя из своих стратегических приоритетов, а на восстановление Украины потребуется меньше внешней поддержки. Однако текущий уровень враждебности указывает на то, что политическое урегулирование куда менее вероятно, чем перемирие.

Как США могут ускорить процесс урегулирования

Аналитики RAND называют четыре ключевых шага, которыми США могли бы напрямую приблизить завершение конфликта.

Во-первых, прояснить будущее зарубежной помощи Украине. США сделали первый шаг в этом направлении, создав «Инициативу содействия безопасности Украины» и штаб в Европе по координации помощи, но поставки по-прежнему нерегулярны. Ожидания Киева, что военная помощь будет длиться бесконечно, повышает оптимизм украинского руководства. Поэтому, считают эксперты, Вашингтон мог бы увязать будущие поставки с обязательством Киева сесть за стол переговоров, пообещав помощь в решении проблем после заключения мира.

Второй шаг — взять на себя обязательства по обеспечению безопасности Украины. Они могут иметь разные формы — от оказания ограниченной поддержки до обещания военного вмешательства в случае нападения. Такой подход устранил бы обеспокоенность Киева в том, что Москва начнет против него боевые действия.

В-третьих, гарантировать нейтралитет Украины. Этот пункт — одно из ключевых требований Москвы. Одностороннее обещание Киева, отмечают эксперты, у российского руководства доверия не вызывает, поэтому необходимо, чтобы такое обещание подкрепили США и некоторые союзники по НАТО. Это потребует компромиссов со стороны Вашингтона, поскольку, с одной стороны, такое решение поможет завершить конфликт и ослабить напряженность между НАТО и Россией; а с другой — вызовет недовольство в самих Штатах, проблемы в их контактах с союзниками и с Киевом. Обязательства по обеспечению безопасности Украины в сочетании с ее закрепленным нейтральным статусом стали бы новой конструкцией во внешней политике США.

И наконец четвертый шаг — обозначить условия для смягчения санкций в отношении России. До сих пор они используются как мера наказания, а не как стимул к изменениям. Учитывая, что в Москве считают, что после конфликта санкции останутся в силе, перспектива их отмены позволила бы привлечь российскую сторону к мирному урегулированию. При этом здесь есть свои риски — на протяжении многих лет США создавали так называемую санкционную коалицию, и теперь придется убеждать союзников смягчить давление. На это могут согласиться не все, и потому предложение Вашингтона рискует быть ограниченным.

Доклад RAND — «это одно из мнений, максимально возможный миролюбивый подход в нынешнем мейнстриме, который содержание этого мейнстрима не отражает», считает научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Что касается того, как США могут повлиять на исход конфликта, то есть самый простой подход, который в Вашингтоне сейчас не рассматривают, — это отказ от оказания Украине помощи в тех объемах, в которых ее оказывают», — отметил он в беседе с РБК.

«Такой отказ немедленно и существенно повлияет на динамику ситуации, но это исключено, поскольку сегодня доминирует точка зрения о необходимости войны до победы над Россией. Некоторая часть аналитиков призывает задуматься о том, что сценарии могут быть разные, и что гарантий того, что удастся добиться этого стратегического поражения, нет. Такого рода доклады относятся к этой категории. Уверен, что у RAND есть другие доклады по теме с совершенно противоположным знаком», — сказал Лукьянов.

По его оценке, максимально смело в этом докладе звучит допущение того, что США могут предложить график смягчения санкций. «Сегодня в Вашингтоне доминирует точка зрения, согласно которой, пока идет война, что-то обещать и предлагать невозможно, да и когда она закончится, тоже не факт, что для России надо что-то смягчать, потому что не ясно, как она себя поведет. Поэтому в целом можно сказать, что до момента, когда такого рода обсуждения будут актуальны для правящего класса, еще довольно далеко», — резюмировал Лукьянов.