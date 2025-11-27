Politico узнало о вариантах удара ЕС по России в гибридной войне
Страны ЕС на фоне диверсий и инцидентов с дронами в Европе обдумывают «ответный удар» по России в гибридной войне, пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, среди вариантов — совместные наступательные кибероперации против России, скоординированное определение гибридных атак и внезапные военные учения под руководством НАТО.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в разговоре с изданием задается вопросом: «насколько далеко мы можем зайти?». По ее словам, «необходим активный ответ» и «сигнал посылают не слова, а действия».
Как напоминается в статье, среди последних инцидентов в Европе — появление беспилотников в Польше и Румынии, глушение GPS, а также повреждение польской железной дороги. В Кремле неоднократно называли обвинения в подготовке диверсий в Европе беспочвенными и голословными.
«В целом Европа и альянс должны спросить себя, как долго мы готовы терпеть этот тип гибридной войны... [и] следует ли нам самим рассмотреть возможность более активной деятельности в этой области», — отмечал депутат бундестага Флориан Хан.
Неназванный высокопоставленный военный сказал изданию, что Европе нужно работать с союзниками, которые хорошо понимают Россию, а также «наладить сотрудничество и в области информационной войны». При этом источник отмечает, что в этой ситуации «российское общественное мнение… в какой-то степени недоступно».
НАТО является оборонительной организацией и с подозрением относится к «наступательным операциям», но «асимметричные ответы — важная часть разговора», сказал изданию неназванный источник в альянсе. «Несомненно, необходимо больше усилий в области гибридных действий», — говорит еще один собеседник в НАТО.
Западные страны ведут против России гибридную войну, заявлял МИД. Представитель ведомства Мария Захарова говорила, что ключевую роль в этом играет Великобритания. Москва также обвиняет европейские страны в попытках сорвать урегулирование конфликта на Украине. Президент Владимир Путин называл ложью заявления о планах России напасть на Североатлантический альянс. В то же время он отмечал, что «все страны НАТО воюют с Россией».
