Путин назвал невероятной ложью заявления о планах России напасть на НАТО

Заявления о том, что Россия намеревается напасть на НАТО — невероятная ложь, заявил журналистам президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — сказал президент, подчеркнув, что «это бред».

По словам Путина, Германия из-за санкций сейчас балансирует на грани рецессии. Из-за отказа от российского газа крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche «погибают».

«Лучше бы занялись спасением своего автопрома и повышением заработной платы», — посоветовал Путин властям Германии.

В мае президент заявил, что те, кто вводит санкции против России, поступают в ущерб себе. «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же», — отметил он.

По мнению Путина, санкции со стороны Запада не возымели эффекта, потому что Россия «нужна миру» и решения западных начальников не смогут изменить это.