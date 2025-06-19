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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин назвал невероятной ложью заявления о планах России напасть на НАТО

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ПМЭФ-2025

Заявления о том, что Россия намеревается напасть на НАТО — невероятная ложь, заявил журналистам президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«Эта легенда, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО — это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран», — сказал президент, подчеркнув, что «это бред».

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Политика
Владимир Путин

По словам Путина, Германия из-за санкций сейчас балансирует на грани рецессии. Из-за отказа от российского газа крупнейшие немецкие автоконцерны Volkswagen и Porsche «погибают».

«Лучше бы занялись спасением своего автопрома и повышением заработной платы», — посоветовал Путин властям Германии.

В мае президент заявил, что те, кто вводит санкции против России, поступают в ущерб себе. «Кажется же, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же», — отметил он.

По мнению Путина, санкции со стороны Запада не возымели эффекта, потому что Россия «нужна миру» и решения западных начальников не смогут изменить это.

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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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