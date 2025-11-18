Туск назвал подозреваемых в диверсии на железной дороге в Польше

Дональд Туск (справа) посещает место взрыва на железнодорожной линии Варшава-Люблин, 17 ноября 2025 г. (Фото: KPRM / Reuters)

В результате оперативной работы польские спецслужбы установили личности подозреваемых в актах саботажа на железной дороге, ведущей на Украину, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Речь, по его словам, идет о «гражданине Украины» и «жителе Донбасса».

«Мы уверены, а не предполагаем, что оба инцидента были преднамеренными, имели исполнителей. Их целью было спровоцировать железнодорожную аварию. Установленные лица — двое граждан Украины. Они длительное время сотрудничают с российской разведкой», — заявил польский премьер на заседании Комитета национальной безопасности (цитата по Onet).

По словам Туска, один из подозреваемых — «гражданин Украины» — был осужден во Львове в мае 2025 года за диверсии, а после переехал в Белоруссию. Второй — «житель Донбасса» — «также въехал в Польшу из Белоруссии непосредственно перед атаками», рассказал премьер.

«Совершив диверсию в городе Мика, эти лица покинули территорию Польши через пограничный переход в Тересполе. Это произошло сразу после преступления. Польские службы располагают всей информацией об этих лицах, включая фотографии», — добавил он.

Материал дополняется