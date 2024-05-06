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Песков назвал несерьезной статью FT, что Россия готовит диверсии в Европе

Кремль назвал несерьезной публикацию Financial Times о подготовке Россией диверсий в Европе. В середине апреля в Германии арестовали двух подозреваемых в подготовке актов саботажа для нарушения снабжения Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Обвинения России в подготовке ряда диверсий в Европе несерьезные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times, передает ТАСС.

«Не похоже на какой-то серьезный материал. Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны», — сказал он. По словам представителя Кремля, таких обвинений становится все больше по поводу и без повода.

«Приблизительно в этом духе мы к таким сообщениям и относимся», — добавил Песков.

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Накануне Financial Times со ссылкой на представителей европейских разведывательных служб написала, что Россия готовит взрывы, поджоги и нанесение ущерба инфраструктуре на территории Европы, как напрямую, так и через доверенных лиц. Глава внутренней разведки Германии Томас Халденванг в апреле оценил риск планируемых актов саботажа как «значительно возросший».

Он выступил с таким обвинением после того, как в Баварии арестовали двух подозреваемых в подготовке диверсий. По версии следствия, один из них Дитер С. контактировал с человеком, связанным с российской спецслужбой, обменивался с ним идеями возможных диверсий в Германии, целью которых был в том числе срыв военной поддержки, которую Берлин оказывает Киеву. Немецкие правоохранители также считают, что Дитер С. в декабре 2014 года — сентябре 2016 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне Донецкой народной республики.

В апреле 2023 года Песков называл сообщения о подготовке диверсий на энергообъектах Европы беспочвенными. СМИ со ссылкой на данные разведок и мнение экспертов сообщили, что Москва занимается составлением карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей близ Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. В фильме о подготовке Россией диверсий было сказано, что частью планируемого саботажа является перерезание кабелей, проложенных из Европы через Атлантику.

В ответ на обвинения Москвы представитель Кремля тогда предложил расследовать взрывы на «Северных потоках», которые произошли в конце сентября 2022 года. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма в связи с подрывом. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования, однако данные этих разбирательств Россия не получила. В феврале 2024 года Стокгольм и Копенгаген прекратили расследования.

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