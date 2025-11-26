 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова обвинила Европу в попытке сорвать украинское урегулирование

Захарова: Европа пытается сорвать урегулирование украинского конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Мария Захарова / Telegram)

Европейские медиа и политики пытаются манипулировать ситуацией, чтобы сорвать урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях», — сказала Захарова, комментируя публикации европейских СМИ о мирном плане и заявления европейских политиков.

Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Политика
Мария Захарова

В частности, представителя МИДа спросили о материале Bloomberg, который без указания источника информации опубликовал две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября. Дмитриев назвал публикацию фейком.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Мария Захарова МИД урегулирование Военная операция на Украине Европа
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Захарова раскритиковала условия ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Политика
В МИД Украины рассказали, как переговоры с США едва не сорвались
Политика
Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 11:00 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 11:00
Минтранс предложил штрафовать по камерам за незаконный переход ж/д путей Политика, 11:16
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Генсек НАТО допустил завершение конфликта на Украине к концу года Политика, 11:14
Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ Спорт, 11:09
Морской терминал КТК возобновил отгрузку нефти после ударов БПЛА Политика, 11:08
Почему франшизы частных школ становятся привлекательными для бизнеса Франшизы, 11:04
Путин пригласил Жапарова на встречу лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Политика, 11:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
WSJ узнала, что разговор с Путиным переубедил Трампа о Tomahawk Украине Политика, 10:57
Эксперты ЦБ увидели избыточный оптимизм у россиян из-за роста доходовПодписка на РБК, 10:50
Жапаров рассказал Путину, в чем видит поддержку России Политика, 10:46
Трехкратная олимпийская чемпионка Колесниченко завершила карьеру Спорт, 10:44
Жителя Подмосковья приговорили к 24 годам за сбор данных о работе ПВО Политика, 10:41
Google ищет любопытных сотрудников: как они влияют на организации Образование, 10:38
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30