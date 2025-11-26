Захарова обвинила Европу в попытке сорвать украинское урегулирование
Европейские медиа и политики пытаются манипулировать ситуацией, чтобы сорвать урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Это не про то, чтобы заработать себе очки. Это не для того, чтобы подкрепить свою позицию за счет привлечения масс. Это для того, чтобы, первое, сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать, второе, ситуацией в своих целях», — сказала Захарова, комментируя публикации европейских СМИ о мирном плане и заявления европейских политиков.
В частности, представителя МИДа спросили о материале Bloomberg, который без указания источника информации опубликовал две стенограммы разговоров — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева и Юрия Ушакова от 29 октября. Дмитриев назвал публикацию фейком.
