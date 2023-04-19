Кремль ответил на данные о подготовке диверсий на энергообъектах Европы

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Сообщения европейских СМИ о подготовке Россией диверсией на энергетических объектах Европы не соответствуют действительности, в своих расследованиях они приводят ошибочные выводы, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Они продолжают беспочвенно обвинять Россию», — сказал Песков.

Информация о подготовке Россией диверсий содержалась в фильме «Война теней», снятом датским телеканалом DR вместе с норвежским NRK, шведским SVT и финским Yle. СМИ со ссылкой на данные разведок и мнение экспертов сообщили, что российская сторона занимается составлением карты морских ветряных электростанций, газопроводов, силовых и интернет-кабелей близ Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии. Частью планируемого саботажа является перерезание кабелей, проложенных из Европы через Атлантику, сказано в фильме.

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